США обещают России "ядерные" санкции в случае нападения на Украину

Встреча Путина и Байдена в Женеве в июне 2021 года / Getty Images

США изучают возможность введения санкций против России для сдерживания Москвы от вторжения в Украину.

Под санкции может попасть оцепление президента России Владимира Путина, энергетические компании и российский государственный долг, сообщает CNN.

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"Мы составили чертовски агрессивный пакет санкций против России", - сказал один из американских высокопоставленных чиновников.

Он предупредил, что если Москва вторгнется в Украину, США и Европа вместе введут худшие экономические санкции, когда-либо применявшиеся в Россию. Вроде действующих против Ирана и Северной Кореи.

По данным собеседников телеканала, санкции могут касаться оцепления Путина, российских энергетических компаний и банков, а также государственного долга России. Также возможно отключение Москвы от международной платежной системы SWIFT. Последнее рассматривается как "ядерный" вариант.

О разработке жестких санкций против России в Вашингтоне заявили в преддверии переговоров президента США Джо Байдена с Путиным. Виртуальная встреча должна пройти завтра, 7 декабря. Ожидается, что Байден попытается отказать Путину от нападения на Украину.

Россия должна пойти на деэскалацию и избрать дипломатию в отношениях с Украиной, заявил в интервью госсекретарь США Энтони Блинкен.