Министр инфраструктуры Криклий влип в международный скандал

По словам Криклия, тест он сделал 6 ноября, считая, что встреча с маминым запланирована на 10 ноября. Фото: "УНИАН"

Министр инфраструктуры Владислав Криклий и другие члены украинской делегации, прибывшие в Казахстан, не смогли встретиться с премьер-министром страны Аскаром Маминым из-за просроченных ПЦР-тестов на Covid-19.

Согласно протоколу службы безопасности премьер-министра Республики Казахстан, в период пандемии у всех контактирующих с премьером лиц должен быть при себе отрицательный тест на коронавирус, пишет "Радио Свобода".

"В связи с тем, что ПЦР-справки членов украинской делегации были просроченными, встреча не состоялась", – говорится в сообщении пресс-службы главы правительства Казахстана.

Встреча должна была состояться 12 ноября, но вместо Криклия с иностранной делегацией встретился заместитель премьера Роман Скляр. Украина и Казахстан собирались обсуждать резкое снижение торговли между странами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский сменил кадровую стратегию - инсайд с Банковой

По словам Криклия, тест он сделал 6 ноября, считая, что встреча с Маминым запланирована на 10 ноября. Но уже когда чиновник прибыл в Казахстан, ее перенесли на 12-е.

Пророссийские же СМИ заявили, что тест якобы был не только просрочен, но и подделан. Сам министр это категорически отрицает, он назвал эти заявления "абсурдом и полным фейком". Казахстанские фактчекери пришли к такому же выводу о подделке теста, хотя точные обстоятельства установить трудно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Министра инфраструктуры могут "попросить" с должности - СМИ

Советник руководителя Офиса президента Игорь Уманский подал в отставку. На следующий день после ее принятия заявил о хищении 36 млрд грн на "Большом строительстве" дорог Владимира Зеленского, выделенных из фонда борьбы с коронавирусом.