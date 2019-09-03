Министр финансов ожидает, что сотрудничество с МВФ будет в последний раз

Министр финансов Оксана Маркарова сообщила, что сотрудничество с МВФ будет долговечной, но последней. Фото: rbc

Министр финансов Оксана Маркарова сообщила, что сотрудничество с МВФ будет продолжаться 3 года.

Надеется, что это кредитование будет последним, заявила в эфире телеканала ICTV.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Бюджет до 15 сентября, рынок земли - до 1 декабря: Зеленский дал указания правительству и парламенту

"Мы работаем с МВФ. У нас есть формальные миссии, которые приезжают обсудить программу или ее пересмотреть. Это то, чего мы ожидаем сейчас, чтобы обсудить эту программу. Она будет новой и немного длиннее. Я очень надеюсь, что мы ее назовем последней программой. Ведь за все предыдущие годы Украина всегда завершала и обрывала эти программы. Выполнить программу таким образом, чтобы экономика находилась на том этапе развития, когда нам не нужна помощь кредитора. И мы сможем действительно жить сами", - говорит Маркарова.

Визит МВФ в Украину запланирован на 10-24 сентября.

В Украине нужно создать условия для снижения ставок по кредитам.