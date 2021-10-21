Минимум шесть лет - премьер Грузии высказался о заключении Саакашвили

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что бывшего президента Михеила Саакашвили не выпустят для передачи Украине.

Он проведет в тюрьме минимум шесть лет, передает "Інтерфакс-Україна".

"Главный преступник в тюрьме, и он проведет там как минимум шесть лет. Умышленно распространяют информацию, что якобы Саакашвили будет досрочно освобожден, и грузинские власти намерены передать Саакашвили Украине. Все эти "информации" - полный абсурд", - сказал в четверг журналистам Гарибашвили.

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В Грузии Саакашвили является фигурантом нескольких уголовных дел.

Михеила Саакашвили задержали в Грузии 1 октября, куда он вернулся накануне выборов. Он заявил, что считает себя политическим заключенным и в день задержания объявил голодовку.

За восемь дней голодания Саакашвили похудел на 12 кг, заявил адвокат.

Саакашвили не был на родине последние восемь лет. Его заочно приговорили к шести годам заключения, признав виновным в организации нападения на бывшего грузинского депутата Валерия Гелашвили. И объявили в розыск. Также Саакашвили является подозреваемым в других уголовных делах.