Милованова снова обозвали "дебилом". Теперь в "Слуге народа"

"Слуги народа" берут пример с Коломойского и называют министра "дебилом".

Министра финансов Тимофея Милованова обозвали "дебилом" в президентской фракции "Слуга народа".

Соответствующее сообщение появилось на Telegram-канале скандального "слуги" Максима Бужанского. Тот отреагировал на интервью Милованова.

"Милованов признался, что на президентских выборах голосовал за Порошенко. Знаете, его все таки нужно выгнать нах*р. Не за поддержку Порошенко, просто немного утомил этот парад дебилов", - написал Бужанский.

К слову, Милованов был тренером народных депутатов от "Слуги народа" во время учений в Трускавце в июле этого года.

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Ранее олигарх Игорь Коломойский обозвал Тимофея Милованова "дебилом".