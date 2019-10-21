Коломойский жестко высказался о Гонтаревой и двух министров

Коломойский назвал Гонтареву "дебилкой". Фото: "Экономическая правда"

Об экс-главе НБУ Валерии Гонтаревой, министра экономики Тимофея Милованова и министра культуры, молодежи и спорта Владимира Бородянского негативно высказался олигарх Игорь Коломойский.

"Гонтарева пусть спокойно сидит в Лондоне и переписывает имущество на других, пока ей еще что-то не сожгли. Сочувствую ли я Гонтаревой? Я не сочувствую! Я сочувствую десяткам, а возможно и сотням тысяч людей, вложившемся в разные банки, которые она ограбила. А этой твари я не сочувствую", - сказал он в интервью "Настоящему времени".

Он прокомментировал то, что экс-глава НБУ расценивает эту песню как травлю.

"Она расценивает? Ну так пусть к психиатру сходит, дебилка. Может у нее мания преследования развилась. Если она сумасшедшая, то ее в больницу надо отправить. Она себя мессией считает, вы знали? Она психически неуравновешенная и сумасшедшая дура. Я имел опыт общения с ней с 2014-го до лета 2016 года. Она невменяшка", - заявил Коломойский.

Бородянськького Коломойский назвал "подонком".

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"А министр культуры Бородянский - я точно знаю, что он не дебил. Он извинился перед Гонтаревой. Так вот: пусть лучше извинится перед всеми пострадавшими от Гонтаревой. Кроме Коломойского. Потому что когда он извиняется за кого-то перед Гонтаревой, это означает, что он не дебил, а подонок", - сказал Коломойский.

Министр экономики Милованов, который видит угрозу для инвестиций в этой песне, по мнению Коломойского должен уйти в отставку.

"Это говорит о его уровне как министра. Другого слова как дебил просто не найдешь. Очень жаль, что министр экономики в Украине - дебил", - сказал олигарх.

Бывший председатель Нацбанка Украины Валерия Гонтарева назвала абсурдом заявление бизнесмена Игоря Коломойского о намерении получить $ 2 млрд компенсации за национализацию ПриватБанка.