МИД: Венгрия создает на Закарпатье свой анклав

МИД рассказал о действиях Венгрии на Закарпатье. Фото: РБК

Целью правительства Виктора Орбана является создание венгерского анклава на Закарпатье.

"Осложнения в украинском-венгерских отношениях происходят не из Украины. Основной проблемой является так называемый венгерский ирредентизм (политика воссоединения территорий), который ослепил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и его соратников. В последние годы это создает проблему не только для Украины, но и для ряда стран-членов ЕС ", - заявил временно исполняющий обязанности главы МИД Егор Божок в интервью Голосу Америки.

Ключевые разногласия между Украиной и Венгрией в том, что наша страна жителей Закарпатья называет своими гражданами венгерского происхождения, а Будапешт считает их венграми, которые живут на территории Закарпатья, без указания, что это территория Украины.

Поэтому Киев выступает против политики ирредентизма, а именно создания венгерского анклава на территории Украины. Такую же политику Венгрия проводит по Сербии, Словакии и Румынии.

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Ранее сообщалось, что глава Администрации премьер-министра Венгрии Гергей гуяш и другие чиновники посещают Закарпатье и агитируют на выборах в наш парламент.