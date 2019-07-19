"Нужно защищать суверенитет" - Венгрия вновь претендует на украинские земли

Министерство иностранных дел Украины обратилось в Генпрокуратуру и Службу безопасности. Фото: Униан

Провокационную политику Венгрия проводит не только по отношению к Украине. Они имеют территориальные претензии ко многим своим соседям.

Об этом в комментарии для Gazeta.ua говорит эксперт по международным отношениям Сергей Таран.

"Раньше у Будапешта были ссоры со Словакией и Румынией. Не стоит думать, что это мы что-то делаем не так. Это - давняя венгерская проблема. Они считают, что венгерский вопрос не решен. Мол их этнические территории несправедливо находятся в составе других стран. На этих землях проживает большая диспора. Будапешт всегда ностальгирует по ним. Иногда это проявляется в виде таких провокаций, как в случае с газетой "Карпаталия", - объясняет эксперт.

По его словам, мы должны поднимать этот вопрос на международных площадках.

"Давить на Будапешт через дипломатические службы. Усиливать украинские позиции в Закарпатье. Нужно делать все возможно, чтобы защитить суверенитет нашего государства. Однако причин этой ситуации надо искать в Будапеште", - говорит Сергей Таран.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Путин повысил ставки" - эксперт о российских паспортах для жителей Донбасса

Глава Администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуяш и другие чиновники посещают Закарпатья и агитируют на выборах в наш парламент. Это недопустимо, отмечает международник.

"Их публичные выступления там имеют агитационный характер. Поддерживают главу Общества венгерской культуры Закарпатья Василия Брензовича. Он баллотируется в народные депутаты.

Представители венгерских властей могут посещать Украину с дипломатической целью. Но ни один дипломат не имеет права агитировать за кого-то во время избирательной кампании в стране, где находится с рабочим визитом. Если такое происходит, надо немедленно прекращать международную миссию этого человека на территории Украины", - добавляет эксперт.

В газете "Карпаталия", которую издает союз венгров Закарпатья, появилась иллюстрация, где часть области обозначена как территория Венгрии. СБУ в Закарпатской области начала досудебное расследование по пропаганде сепаратизма.