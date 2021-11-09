МИД Украины требует перевезти Саакашвили в гражданскую больницу

Украина призывает Грузию безотлагательно перевезти экс-президента страны Михеила Саакашвили в гражданское медицинское учреждение.
Его дальнейшее пребывание в пенитенциарном медицинском заведении создает дополнительные риски и напряжения, говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины.
"Министерство иностранных дел разочаровано переводом гражданина Украины Михеила Саакашвили в пенитенциарное медицинское учреждение №18 в Глдане и отсутствием информирования об этом украинской стороны. Дальнейшее пребывание гражданина Украины Михеила Саакашвили в пенитенциарном медицинском учреждении создает дополнительные риски" , – указано в сообщении.
В МИД передали грузинской стороне ноту на этот счет.
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В последние дни Саакашвили отказался от приема лекарств, поддерживавших его жизнеспособность. Состояние здоровья политика близко к сверхкритическому, возможна запятая. Есть угроза жизни, сообщила народный депутат от "Слуги народа" Елизавета Ясько.
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