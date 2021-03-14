МИД Украины презентовало приоритеты ведомства на четыре года

Команда МИД представила иностранным партнерам ключевые элементы стратегии. Фото: Facebook

Команда Министерства иностранных дел Украины и Украинского института представила представительствам дипмиссий и международных организаций и фондов "приоритеты публичной дипломатии на 2021-2025 годы".

Презентация под названием "Публичная дипломатия МИД 2.0": Усиление голоса Украины в сложных условиях гибридных угроз "состоялась в доме Митрополита, что на территории Национального заповедника София Киевская. Об этом в Facebook сообщила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапаров.

Команда МИД представила иностранным партнерам ключевые элементы стратегии публичной дипломатии нашей страны, ее цели и задачи. Ряд проектов был представлен, исходя из стратегических наработок - на культурном, гастрономическом, цифровом, экспертной и научно-образовательном направлениях.

"Укрепление коммуникационных возможностей, усиление компетенций дипломатов и развитие направления публичной дипломатии является чрезвычайно важным в условиях новых внешних вызовов и цифровизации мира. Несмотря на продолжающуюся российскую агрессию и оккупацию Крыма, мы стремимся раскрыть себя миру как страна чрезвычайных людей, возможностей, динамики и уникальной природы . страну, которая стремится к членству в ЕС и НАТО и чрезвычайно быстрыми темпами реформирует почти все сферы жизни ", - отметила Джапаров.

Совет национальной безопасности и обороны Украины принял проект стратегии возвращения Автономной Республики Крым и г.. Севастополь.