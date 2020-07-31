МИД Украины направило России "ноту протеста" из-за очередного "гумконвоя" на Донбассе

МИД Украины выслало очередную "ноту протеста" России. Фото: Корреспондент

Министерство иностранных дел Украины направило России ноту протеста из-за очередного "гуманитарного конвоя" на Донбассе.

"30 июля 2020 российской стороной осуществлено очередное незаконное перемещение на территорию Украины через российские пограничные пункты пропуска Донецк и Матвеев Курган и закрытые украинской стороной пограничные пункты пропуска Изварино и Успенка т.н. "гуманитарного конвоя" для жителей временно оккупированных Российской Федерацией территорий Украины в Донецкой и Луганской областях", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Российский груз переместили на территорию Украины с нарушением норм и принципов международного права, действующих двусторонних соглашений, законодательства Украины и ранее согласованных модальностей доставки гуманитарных грузов.

"Они, среди прочего, предусматривают сопровождение представителями Международного комитета Красного Креста легальных гуманитарных грузов и их обязательное оформление представителями пограничных и таможенных органов Украины", - отметили в министерстве.

МИД Украины требует от российской стороны в дальнейшем при организации таких "гуманитарных конвоев", запланированных на 27 августа, 29 октября, 26 ноября и 17 декабря, неуклонно придерживаться международного права, законодательства Украины и своих международных обязательств.

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Россия отправляет "гумконвои" на территорию, контролируемую боевиками, с августа 2014 года. Украинские пограничники и представители международных организаций не имеют доступа к их проверке, они могут осматривать грузовики только визуально.