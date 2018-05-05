МИД прокомментировал ситуацию с антисемитизмом в Украине

В Украине нет антисемитизма - МИД. Фото: Вголос

Министерство иностранных дел Украины отвергает любые инсинуации и обвинения в росте проявлений антисемитизма на территории государства.

"Украина последовательно осуждает любые проявления нетерпимости или публичные антисемитские призывы, а правоохранительные органы расследуют и привлекают к ответственности каждого виновного в таких правонарушениях", - об этом говорится в официальном заявлении ведомства, сообщает Громадське.

В заявлении отмечают, что "подобные позорные провокации часто инспирированы кремлевским режимом, который пытается расшатать политическую ситуацию и еще раз бросить на Украине тень антисемитизма".

"По данным мониторинговой группы прав национальных меньшинств неправительственной организации Конгресс национальных общин Украины, в течение 2017 года в Украине не было зафиксировано ни одного случая насилия на почве антисемитизма, а по результатам опроса PEW Research Center уровень антисемитизма в Украине самый низкий в Центрально-Восточной Европе", - сообщили в МИД.

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Напомним, что вечером 2 мая в Одессе на "Марше украинского порядка", организованного националистическими движениями, глава местного "Правого сектора" Татьяна Сойкина призвала, чтобы город "принадлежал украинцам, а не евреям". Полиция Одессы возбудила дело через публичные антисемитские призывы, которые имели место на "Марше Украинской порядка" 2 мая.