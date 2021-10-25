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понедельник, 25 октября 2021 23:42

МИД не дало дипломатическую визу депутатам от "Слуги народа" для поездки в США

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МИД не дало дипломатическую визу депутатам от &quot;Слуги народа&quot; для поездки в США
"Слуги народа" не смогли улететь в США. Фото: Украинская правда

Делегация депутатов из межфракционного объединения "Чистая энергия - здоровая окружающая среда" должны были прилететь в США с визитом.

Их пригласил международный республиканский институт и организация House Democracy Partnership. Там депутаты должны были обсудить "Северный поток - 2", зеленую энергетику и другие проблемы этого направления, сообщает Бабель.

Чтобы вылететь в США, депутаты должны были получить дипломатическую ноту Министерства иностранных дел, но накануне вылета в МИД передумали и отменили ноту. Причин такого решения они не объяснили. Поэтому депутаты не получили визы А1, из-за чего делегация не смогла вылететь из Украины.

Всего в делегацию входили депутаты от "Слуги народа" Максим Пашковский, Анатолий Драбовский, Артем Кунаев, а Юлия Клименко должна была представлять фракцию "Голос". Трое членов делегации на условиях анонимности подтвердили "Бабелю", что МИД аннулировало ноту без объяснения причин. Поездку финансируют сами депутаты. Всего должны были быть 25 человек.

В США полетели только депутаты Алексей Гончаренко, Владимир Кабаченко и внефракционный Гео Лерос. Все они имели визу В1 / В2.

"Сначала МИД сделал ноту поддержки, чтобы ускорить процесс получения визы, но затем им поступила команда не пускать депутатов от "Слуги народа", и они отозвали ноту", - сказал член делегации.

В планах делегации была встреча с украинским кокусами в Конгрессе с представителями аналитического центра Atlantic Council и диаспоры. Также планировались встречи в Пентагоне и с представителями Госдепартамента.

Запланировать эти встречи помогало посольство Украины в США, но часть из них отменили из-за количественную изменении состава делегации.

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Виза A-1 - это особый тип виз для чиновников и дипломатов, въезжающих в Соединенные Штаты для официальных правительственных дел. Виза A-1 является одним из четырех различных виз в категории визы A: A-1 Visa Для дипломатов, сотрудников консульств, министров, послов и членов их семей.

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