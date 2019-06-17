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понедельник, 17 июня 2019 04:44

МИД Эстонии поддерживает продолжение санкций против России

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МИД Эстонии поддерживает продолжение санкций против России
Против России продолжат санкции. Фото: ТСН

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что необходимо продлить санкции против РФ.

Одной из причин министр назвал оккупацию Крыма, сообщает ERR.

Рейнсалу также подчеркнул "необходимость тесного евроатлантического сотрудничества для безопасности Европы".

"После оккупации Крыма Европейский Союз был одним из важнейших сторонников поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины. Санкции по-прежнему являются одним из наиболее эффективных средств реагирования на грубое нарушение международного права, и мы должны сейчас придерживаться единой линии продолжать их до тех пор, пока Россия не предпримет конкретные шаги по выполнению Минских договоренностей и деэскалации", — заявил Рейнсалу.

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12 июня послы Европейского Союза приняли решение продлить еще на один год санкции, введенные за незаконную аннексию Россией Крыма.

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