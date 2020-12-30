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среда, 30 декабря 2020 23:05

МИД договаривается с США о поездке Зеленского на инаугурацию Байдена

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МИД договаривается с США о поездке Зеленского на инаугурацию Байдена
Формат церемонии инаугурации выберут с учетом эпидемической ситуации. Фото: Reuters

МИД Украины ведет переговоры о поездке президента Владимира Зеленского на инаугурацию избранного президента США Джо Байдена.

Об этом повыдомив заместитель главы ведомства Евгений Енин в интервью Интерфакс-Украина в среду, 30 декабря.

"Речь идет об определении формата соответствующие меры. Все зависит от того, каким образом в непростой эпидемической ситуации американские власти определится с форматом инаугурации. Безусловно, если ситуация позволит, мы работаем над тем, чтобы контакты руководства Украинского государства и новой американской администрации состоялись как можно быстрее", - рассказал он.

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По словам дипломата, сейчас работают над тем, чтобы как можно скорее состоялись полноформатные контакты лидеров государств, но это сдерживает эпидемическая ситуация.

"Те сигналы, которые мы получаем, свидетельствуют, что Украина будет одним из приоритетов США, и это, по нашему мнению, в значительной мере будет способствовать ускорению начала предметных контактов с новой администрацией", - отметил Енин.

Избранный президент США Джо Байден в прямом эфире сделал прививку от коронавируса. "Не о чем беспокоиться", - сказал он во время процедуры. Вакцину Pfizer Байдена вкололи в госпитале в штате Делавэр.

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Дата
30
декабря

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