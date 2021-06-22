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вторник, 22 июня 2021 13:32

Международный эксперт указал "слуге народа" на кумовство

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Международный эксперт указал &quot;слуге народа&quot; на кумовство
После проигрыша лидера от власти конкурс на САП начали срывать, сообщил "Автомайдан".

Международный эксперт, бывший председатель GRECO - органа Совета Европы по антикоррупционному мониторингу - Драго Кос указал на кумовство народному депутату от "Слуги народа" Андрею Костину, который вылетел из конкурса на руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Видео опубликовала группа "Автомайдан" в Facebook.

Костин является председателем Комитета по вопросам правовой политики.

На собеседовании международный эксперт говорит "слуге народа": "Ваша жена добровольно помогает одному из ваших коллег в Верховной Раде. А жена этого коллеги на добровольных началах помогает вам. А ваша дочь является помощником другого депутата, а сын этого депутата является вашим помощником на полную ставку. Вы знаете, это называется кумовство. Что вы думаете об этом?"

"Я не думаю, что это кумовство. Я думаю, что это о людях, которые хотят быть причастными к тем изменениям, которые происходят в стране" - ответил нардеп.

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В поддержку "слуге" приходили отечественные члены комиссии по квоте ОПЗЖ, сообщает "Автомайдан".

"Я, например, поверил кандидату. Видно, что это кандидат опытный, профессиональный. Что это масштабное мышление", - говорит бывший прокурор Андрей Гуджал.

"Кумовство, оно у нас не закреплено в законодательстве прямо", - говорит секретарь комиссии Елена Бусол, делегирована Верховной Радой по квоте группы "За будущее".

Впоследствии Костина сняли с конкурса, решение о соответствии кандидата не набрало голосов.

"После проигрыша фаворита от власти конкурс в САП начали срывать неявками и судебными исками. В частности, члены комиссии от Верховной Рады несколько раз игнорировали заседания", - сообщает "Автомайдан".

Также напоминают, что срочный законопроект президента Владимира Зеленского о ликвидации Окружного административного суда города Киева, возглавляемого подозреваемым в создании преступной организации Павлом Вовком, уже два месяца лежит без движения в комитете, который возглавляет Костин.

"Четвертую неделю продолжаются собеседования на руководителя САП. Из 37 кандидатов только один прошел в следующий этап", - пишет "Автомайдан".

В предвыборной кампании Владимир Зеленский обещал, что "кумовства не будет". Вместо этого за год президентства завел во власть более 30 друзей, "кварталовцев" и их родственников.

Заместитель руководителя Офиса президента Олег Татаров, которого подозревают во взяточничестве, имеет связи с членами комиссии по избранию руководителя САП, сообщали журналисты.

Конкурс начался 25 января. В прошлом году в августе Назар Холодницкий уволился с должности председателя САП. Проработал более четырех лет. Обязанности руководителя исполняет Максим Грищук.

Кандидатов на руководящие должности в САП отбирают через проверку на полиграфе и практические задачи.

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