Между Украиной и Россией идет война за национальную идентичность - Вятрович

"РФ не надо будет оккупировать еще какую-то область или всю Украину, достаточно того, что здесь будут русскоязычные граждане, лояльные к России", - Вятрович. ФОТО: "5 канал"

Между Украиной и Россией идет война на национальную идентичность. Русский язык - это оружие россиян против украинцев, и ныне украинцы это понимают.

Такое мнение в интервью "Украинской правде" высказал глава Института национальной памяти Владимир Вятрович.

"На самом деле то, что сейчас происходит между Украиной и Россией, - это война за национальную идентичность. Если Украина потеряет достижения в этих вопросах, РФ не надо будет оккупировать еще какую-то область или всю Украину, достаточно того, что здесь будут русскоязычные граждане, лояльные к России ", - говорит он.

Использование русского не делает из человека "коллаборанта", впрочем лояльность к нему используют для формирования определенного впечатления:

"Украины как таковой не существует, это такие же русские, которые почему-то живут в другой стране, которая случайно якобы появилась после распада Советского Союза".

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Глава Института национальной памяти Владимир Вятрович имеет не очень оптимистичные прогнозы относительно работы учреждения за президента Владимира Зеленского.