Местные выборы: члены ТИК жалуются на отсутствие зарплат

Люди отказываются работать бесплатно, говорит секретарь комиссии. Фото: @NationalBankOfUkraine

В Тернопольской области члены территориальных избирательных комиссий жалуются на отсутствие заработных плат в августе. Об этом сообщает гражданская сеть "Опора".

Секретарь Чертковской районной ТВК Світлана Севкив рассказала, что из-за отсутствия средств для оплаты труда членов комиссии и привлеченных работников, комиссия не может полноценно начать свою работу.

Она объяснила, что комиссии этого уровня должны начать свою работу уже в августе, поскольку должны принимать представление кандидатур и формировать состав сельских и поселковых избирательных комиссий. Но оплата их труда предусмотрена только с 5 сентября, со дня официального начала избирательного процесса.

"Все члены нашей комиссии, которые занимают руководящие должности, в настоящее время работают.

Мне, например, чтобы начать работу в ТИК, нужно уволиться с основного места работы. Но если я уволюсь, я должна сразу трудоустроиться, чтобы не прерывать рабочий стаж и не терять средства. Поскольку нас на ТВК пока официально не трудоустраивают, то некому дежурить, чтобы принимать представления", - рассказала женщина.

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Кроме трех членов ТИК, осуществляющих полномочия на платной основе, также к работе должны быть привлечены другие специалисты и технические работники, например, бухгалтер и оператор. По словам секретаря, вакансию оператора нужно закрыть срочно, потому что он вносит представление в базу, формирует его для жеребьевки, но люди отказываются работать бесплатно.

По календарному плану местных выборов, организации политических партий до 20 августа вносят представления по кандидатурам в состав сельских, поселковых избирательных комиссий в районные ТИК. Районные ТИК должны провести жеребьевку по включению кандидатур и до 25 августа сформировать состав сельских, поселковых избирательных комиссий.

"Эта проблема касается не только нашей ТИК. Я разговаривала с председателями других районных комиссий Тернопольской области. И мы уже обращались к Центральной избирательной комиссии. Но это не дало результата", - сказала Светлана Савкив.

Работа члена избирательной комиссии оплачивается в определенном Кабинетом министров размере и в порядке, определенном Центральной избирательной комиссией, за счет средств государственного бюджета.

15 июля Верховная Рада назначила очередные выборы депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов, которые должны состояться 25 октября этого года.