Меркель разобраться с делом политзаключенного Романа Протасевича

Дело Протасевича: родители оппозиционера обратились к Меркель. Фото: pravda.com.ua

К канцлеру Германии Ангеле Меркель обратились с просьбой родители белорусского политзаключенного Романа Протасевича. Наталья и Дмитрий Протасевич попросили остановить Лукашенко и сделать так, чтобы "все невинные вышли из тюрем на свободу".

Об этом озвучили в интервью немецкому изданию Bild.

"Наш сын дал показания под давлением", - подчеркнул Дмитрий Протасевич.

Родители оппозиционера выехали из Беларуси, потому что им грозил арест из-за деятельности сына. Их письма сыну не доставляют, а его адвокат "не может свободно разговаривать с ними по телефону".

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В опубликованных властями Беларуси видео с Романом Протесевичем можно увидеть явные следы пыток, в частности сломанный нос и синяки на шее.

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко заявил, что Беларусь подготовила ответ на санкции Запада через принудительную посадку самолета Ryanair и рассчитывает на компенсацию за авиаблокаду.