Меркель и Путин обсудили "Северный поток-2"

Стороны обсудили выполнение Минских соглашений и транзит газа через Украину. Фото: DW

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор.

В ходе беседы стороны обсудили российский газопровод "Северный поток-2". Об этом сообщила представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер.

Во время беседы речь шла также о реализации Минских соглашений, касающихся мирного урегулирования конфликта на востоке Украины.

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Лидеры Германии и РФ обсудили вопрос транзита газа через Украину и двусторонние вопросы.

Администрация президента США Джо Байдена просит Украину не критиковать их соглашение с Германией по "Северному потоку-2". Пригрозили, что публичные выступления на эту тему могут испортить отношения Вашингтона и Киева.