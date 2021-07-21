Меркель и Путин обсудили "Северный поток-2"

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор.
В ходе беседы стороны обсудили российский газопровод "Северный поток-2". Об этом сообщила представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер.
Во время беседы речь шла также о реализации Минских соглашений, касающихся мирного урегулирования конфликта на востоке Украины.
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Лидеры Германии и РФ обсудили вопрос транзита газа через Украину и двусторонние вопросы.
Администрация президента США Джо Байдена просит Украину не критиковать их соглашение с Германией по "Северному потоку-2".
Пригрозили, что публичные выступления на эту тему могут испортить отношения Вашингтона и Киева.
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