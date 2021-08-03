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Мэр Тернополя пригрозил фестивалю "Файне місто" за выступление "антихристианской" группы

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Мэр Тернополя пригрозил фестивалю &quot;Файне місто&quot; за выступление &quot;антихристианской&quot; группы
Сергей Надал сказал, что "проведет разговор" с организаторами фестиваля с участием правоохранительных органов. Фото: "Суспильне"

Мэр Тернополя Сергей Надал призвал организаторов фестиваля "Файне місто" извиниться перед горожанами за выступление польской группы "Батюшка", который чиновник назвал "антихристианским". Такое заявление мэр опубликовал в Facebook.

31 июля группа "Батюшка" закрыла один из музыкальных площадок фестиваля - Dark Stage. Во время выступления музыканты были в священнических ризах, зажигали церковные свечи, выносили икону Божьей Матери, а посреди сцены стоял гроб.

Надал сказал, что "проведет разговор" с организаторами фестиваля с участием правоохранительных органов. "Или организаторы обязуются проводить фестиваль без антихристианских групп, символов, без участия групп из России, либо не проводить его вообще", - написал мэр.

На странице фестиваля ответили, что переступив порог фестиваля, каждый может быть тем, кем является хочет. "Мы счастливы видеть людей, свободные от стереотипов. На фестивале "Файне місто" вам никогда не расскажут, что делать, во что верить, как одеваться и кого любить. Цель фестиваля - объединить людей, а не ругать. Мы радуемся, когда видим вас счастливыми и свободными от стереотипов, ведь это строит общество, к которому мы так стремимся: настоящее, свободное, толерантное", - написали в сообщении.

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Один из организаторов "Файне місто" Максим Черкашин в комментарии "Cуспильному" рассказал, что на разговор в присутствии правоохранительных органов их не приглашали, однако команда фестиваля всегда готова к диалогу. "Я понимаю мэра, когда он не имел никакого отношения к группам, а его тегали в постах или комментариях. Это достаточно неприятно", - заявил Черкашин.

Он добавил: "Я выскажу собственное мнение, а это лишь 25% организаторов. Да, это повлияет на будущее фестиваля, возможно даже место проведения. Об этом еще рано говорить, мы не до конца закончили с 2021-м годом. Такие решения мы принимаем коллегиально ".

Музыкальный фестиваль "Файне місто" прошел с 28 июля по 1 августа на территории ипподрома в семи километрах от Тернополя.

14 июня 2018-го в рамках фестиваля Porto Franko в Ивано-Франковске состоялся концерт украинской группы "Хамерман Уничтожает вирусы". Участники группы выступали на сцене почти обнаженными - прикрытыми были только половые органы музыкантов. На следующий день мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в Facebook возмутился выступлением музыкантов и поручил освятить место, где они выступали.

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