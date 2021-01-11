Мэр поручил подчиненным зарегистрироваться в TikTok

Николаю Ноге - 68 лет.

Мэр города Шостка, что в Сумской области, Николай Нога на аппаратном совещании дал поручение чиновницам зарегистрироваться в социальной сети TikTok, чтобы "быть там, где молодежь".

Сам мэр также зарегистрировался в сети под никнеймом mykolanoha. За 4 дня существования страницы опубликовал 13 видеороликов. 1-й снят в рабочем кабинете, сообщает "ШОСТКА.INFO".

"Там же страшно смотреть. Там нет солидного контента. А мы должны быть там, где молодежь", - сказал мэр чиновникам.

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Нога поручил зарегистрироваться в TikTok начальнице управления образования и заведующей сектора молодежи.

"Давайте проведем совместное совещание, соберем молодежный совещательный совет при городском председателе. Контент Tik Tok должен наполняться не только шутливым информацией, но и солидной, познавательной для молодежи", - сказал мэр.

Николай Нога на посту мэра с 2001 года. На выборах в прошлом году баллотировался от партии "Наш край".

TikTok ー сеть, созданная китайской компанией, для распространения видеофайлов и онлайн-трансляций. Сервис запустили в сентябре 2016-го. Приложение позволяет пользователям создавать музыкальные, танцевальные, комедийные и другие видео продолжительностью до 15 с. Количество пользователей программы достигло 1 млрд из 170 стран.