Мэр Днипра Филатов прокомментировал участие в выборах

Мэр Днипра Борис Филатов продолжает выполнять свои должностные обязанности.

Мер Днипра Борис Филатов не буде баллотироваться в Верховную Раду на внеочередных выборах. Об этом он заявил в своем видеоблоге.

"Страна заходит в новую избирательную кампанию в Верховную Раду. Я принял окончательное решение не принимать участие в этих политических баталиях", - сказал он.

Филатов рассказал, что к нему "поступали многие предложения".

"Как минимум от четырех партий, войти в пятерку в избирательный список. Я им всем желаю успеха. Тем не менее я решил оставаться с городом", - заявил мер Днипра.

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21 мая президент Владимир Зеленский опубликовал указ о роспуске парламента. Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля. Народных депутатов будут выбирать по смешанной системе - 225 по партийным спискам, еще 225 мажоритарщиков в округах.