Мэр Чернигова назвал закрепленный в Конституции курс на НАТО "фигней"

Атрошенко избирался мэром от "Блока Петра Порошенко", затем - от "Родной дом". Фото: Facebook.com/vladatroshenko

Городской голова Чернигова Владислав Атрошенко назвал "фигней" курс Украины на вступление в НАТО, который закреплен в Конституции.

Об этом заявил на заседании горсовета в прошлый вторник.

"Сегодня мы говорим о НАТО, что нам нужно вступить в НАТО. Да фигня это все. Это абсолютно неэффективно, как уже неоднократно свидетельствовало, какой-то там условно говоря клуб. Кого он защитил в последнее время? На кого нападали Америка, или Россия? Кого защитило НАТО? Никого", - заявил Атрошенко.

Атрошенко в должности мэра Чернигова – с 2015 года. Избирался от "Блока Петра Порошенко", затем - от "Родной дом".

Трижды был нардепом. Входил во фракцию Партии регионов. В седьмом созыве Верховной Рады входил во фракцию Партии регионов. Голосовал за "диктаторские законы" 16 января 2014 года.

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В 2004 году Атрошенко сбил насмерть 64-летнего мужчину. Верховная Рада не удовлетворила представление Генеральной прокуратуры на снятие депутатской неприкосновенности с Атрошенко и его арест, пишет "Чесно"

Стратегический курс Украины на членство в ЕС и НАТО закреплен в Конституции. В прошлом году Украина получила статус Партнера расширенных возможностей НАТО. Это предусматривает более широкий обмен информацией. В сентябре прошлого года в Украине проходили совместные военные учения с Альянсом. Приняли участие около 4 тыс. военных из 10 стран. В этом году украинские воинские звания переведены на коды военных рангов НАТО.