"Меняю мужа": двое нардепов оскандалились с помощниками

 
Ексклюзивы
1/5
Бекешкина: самая плохая власть - тупая. Может наделать больше бедствия стране
Бекешкина: самая плохая власть - тупая. Может наделать больше бедствия стране
Просмотров: 720
Коломойский выторговал себе выгодные условия ведения бизнеса и навредил государству
Коломойский выторговал себе выгодные условия ведения бизнеса и навредил государству
Просмотров: 1287
Почему доллар начал дорожать и что будет с курсом до конца года
Почему доллар начал дорожать и что будет с курсом до конца года
Просмотров: 11530
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 5625
"Демарш Украины и любовь Макрона к Путину" - эксперт о новой сессии ПАСЕ
"Демарш Украины и любовь Макрона к Путину" - эксперт о новой сессии ПАСЕ
1 Просмотров: 531
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
6 Просмотров: 3474
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Просмотров: 3159
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
Просмотров: 981
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
2 Просмотров: 7371
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Просмотров: 9819
Фото
Все фото
3
4
8
12
18
&quot;Слуги народа&quot; заинтересовались вечной молодостью и тайнами Тибета
"Слуги народа" заинтересовались вечной молодостью и тайнами Тибета
Зеленскому и Мендель принесли поводок и намордник
Зеленскому и Мендель принесли поводок и намордник
Одно из семи чудес Украины исчезает. Зеленскому пишут петицию
Одно из семи чудес Украины исчезает. Зеленскому пишут петицию
&quot;Зеленского вон&quot; - на Майдане митингуют против формулы Штайнмайера
"Зеленского вон" - на Майдане митингуют против формулы Штайнмайера
Националисты бросили вызов Зеленскому - обещают долгосрочные акции протеста
Националисты бросили вызов Зеленскому - обещают долгосрочные акции протеста
Видео
Все видео
Лукашенко оконфузился во время выступления в Украине
Лукашенко оконфузился во время выступления в Украине
Разумков потроллил Киву с его "потребностями"
Разумков потроллил Киву с его "потребностями"
"Формула Штайнмайера": в Раде собрали подписи для следственной комиссии
"Формула Штайнмайера": в Раде собрали подписи для следственной комиссии
Трамп о блокировании помощи Украине: "Мне не нравится быть страной-лохом"
Трамп о блокировании помощи Украине: "Мне не нравится быть страной-лохом"
Нардеп Кива занимался в Раде пикантной работой
Нардеп Кива занимался в Раде пикантной работой
Интервью
1/5
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 5625
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 999
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 945
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 738
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Просмотров: 342
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
04 октября 2019
Просмотров: 117
І воздасться – й авторам, і статистам
Має бути той, хто все ретельно записує. І щоб люди знали – зверху донизу: все записується й буде пред'явлено. Детальна фіксація – чи не ...
пятница, 04 октября 2019 21:31

"Меняю мужа": двое нардепов оскандалились с помощниками

  Комментировать
&quot;Меняю мужа&quot;: двое нардепов оскандалились с помощниками
Две нардепки от "Голоса" поменялись мужьями. Фото: UkrNews

В депутатской фракции "Голос" помощником народного депутата Галины Васильченко стал Андрей Рущак, муж другой нардепки из этой фракции - Натальи Пипы. В свою очередь муж Галины Васильченко Сергей Васильченко стал помощником Натальи Пипы.

Оба мужчины работают на общественных началах, то есть средств из бюджета не получают. Об этом сообщает общественное движение Честно.

В комментарии журналистам Галина Васильченко рассказала, что ее муж познакомился с Натальей Пипой на программе Good Governance в УКУ и только потом они все вместе начали работать и дружить в "Украинской галицкой партии".

"Андрей Рущак, муж Натальи, еще со времен выборов 2015 года является партийцем "Украинской галицкой партии". Когда я стала председателем городской организации, то Наталья у меня была заместителем. Рущак был в совете городской организации. Мы работали над темой налогового законодательства. Так он мне организовывал встречи с IT-средами, различные мероприятия, потому что он сам ITшник", - отметила она.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Помощник президента Ермак имеет бизнес с россиянином

"В парламентской кампании все принимали активное участие. Мой Сергей, в частности, аналитикой больше занимался: общеполитической, местной, по округам. Ребята нам однозначно очень много помогали. Мы все взаимодействовали в рамках проектов "Лучшего Сыхова". Здесь все является логическим продолжением. Мой Сергей также был записан в волонтеры "Голоса", зарегистрированный в те движения. Это активные люди, которые помогали в штабе во время кампании", - добавила Васильченко.

Наталья Пипа отметила, что они с Галиной Васильченко даже не предполагали, что помощь мужчин может вызвать проблемы.

"Подумали, что так будет логичнее сотрудничать. Мы работаем вчетвером. Это не нарушение закона. Сначала была норма, что муж не может быть помощником. Оказалось, что муж не может быть на платной основе. На общественных началах может быть. Если к нам будут тщательнее присматриваться, то увидят, что точно не к чему придраться по существу. Есть даже такое выражение: "снисходительнее к форме, внимательнее к сути". Если бы наши мужчины стали помощниками в каждой из нас, то, думаю, тоже были бы вопросы. Здесь не нарушено не только закон, но и каких-то принципов, ценностей ", - сказала она.

Депутат-мажоритарщик от партии "Слуга народа", в прошлом телеведущий и ресторатор Николай Тищенко, имеет среди помощников модель 22-летнюю Марьяну Михолап.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Меняю мужа": двое нардепов оскандалились с помощниками». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
октября

Львовянин посвятил прощальную победу в ринге нашей будущей победе на Востоке Украины

В Полтаве попрощались с погибшей патрульной - фото

Первый спутник запустили благодаря украинцу

Федор Черенков страдал манией преследования

Авторов украинского словаря обвинили в национализме

В поезде кулинары подавали шесть обедов

Самое читаемое
Больная раком Заворотнюк раздала все долги
Больная раком Заворотнюк раздала все долги 1 Просмотров: 39890
Звезда сериалов для детей снялась в порно: самые &quot;горячие&quot; фото актрисы
Звезда сериалов для детей снялась в порно: самые "горячие" фото актрисы
8
 1 Просмотров: 26226
Молодожены стали героями фотожаб из-за &quot;горячих&quot; фото
Молодожены стали героями фотожаб из-за "горячих" фото
10
 Просмотров: 23436
Украинцев зовут на вече на Майдан Независимости
Украинцев зовут на вече на Майдан Независимости
 1 Просмотров: 22789
&quot;Остатки тел разбросало на 60 метров&quot; - появились подробности аварии самолета вблизи Львова
"Остатки тел разбросало на 60 метров" - появились подробности аварии самолета вблизи Львова
5
 Просмотров: 22447
Политика
Кум Путина демонстрирует в Раде свои богатства
Кум Путина демонстрирует в Раде свои богатства Просмотров: 954
Данилюк присутствовал при скандальном разговоре Трампа и Зеленского
Данилюк присутствовал при скандальном разговоре Трампа и Зеленского Просмотров: 720
Рада утвердила программу правительства Гончарука и дала ему иммунитет на год
Рада утвердила программу правительства Гончарука и дала ему иммунитет на год Просмотров: 423
Новая ЦИК избрала себе главу
Новая ЦИК избрала себе главу 1 Просмотров: 459
Пашинский о подозрении: Я не жалею
Пашинский о подозрении: Я не жалею 1 Просмотров: 711
Больше всего комментируют
7
"Формула Штайнмайера" - это легализация бандитов: как реагируют на передовой на подписание документа
5
Доступ к Зеленскому пытались узурпировать - Данилюк
3
Запретить бизнес в Украине: в США анонсировали новый законопроект
3
На следующей неделе будет масштабный обмен военнопленными - глава МИД
2
История с Мальдивами: Порошенко не пришел на допрос
Голосов: 12371
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua