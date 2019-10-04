"Меняю мужа": двое нардепов оскандалились с помощниками

Две нардепки от "Голоса" поменялись мужьями. Фото: UkrNews

В депутатской фракции "Голос" помощником народного депутата Галины Васильченко стал Андрей Рущак, муж другой нардепки из этой фракции - Натальи Пипы. В свою очередь муж Галины Васильченко Сергей Васильченко стал помощником Натальи Пипы.

Оба мужчины работают на общественных началах, то есть средств из бюджета не получают. Об этом сообщает общественное движение Честно.

В комментарии журналистам Галина Васильченко рассказала, что ее муж познакомился с Натальей Пипой на программе Good Governance в УКУ и только потом они все вместе начали работать и дружить в "Украинской галицкой партии".

"Андрей Рущак, муж Натальи, еще со времен выборов 2015 года является партийцем "Украинской галицкой партии". Когда я стала председателем городской организации, то Наталья у меня была заместителем. Рущак был в совете городской организации. Мы работали над темой налогового законодательства. Так он мне организовывал встречи с IT-средами, различные мероприятия, потому что он сам ITшник", - отметила она.

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"В парламентской кампании все принимали активное участие. Мой Сергей, в частности, аналитикой больше занимался: общеполитической, местной, по округам. Ребята нам однозначно очень много помогали. Мы все взаимодействовали в рамках проектов "Лучшего Сыхова". Здесь все является логическим продолжением. Мой Сергей также был записан в волонтеры "Голоса", зарегистрированный в те движения. Это активные люди, которые помогали в штабе во время кампании", - добавила Васильченко.

Наталья Пипа отметила, что они с Галиной Васильченко даже не предполагали, что помощь мужчин может вызвать проблемы.

"Подумали, что так будет логичнее сотрудничать. Мы работаем вчетвером. Это не нарушение закона. Сначала была норма, что муж не может быть помощником. Оказалось, что муж не может быть на платной основе. На общественных началах может быть. Если к нам будут тщательнее присматриваться, то увидят, что точно не к чему придраться по существу. Есть даже такое выражение: "снисходительнее к форме, внимательнее к сути". Если бы наши мужчины стали помощниками в каждой из нас, то, думаю, тоже были бы вопросы. Здесь не нарушено не только закон, но и каких-то принципов, ценностей ", - сказала она.

Депутат-мажоритарщик от партии "Слуга народа", в прошлом телеведущий и ресторатор Николай Тищенко, имеет среди помощников модель 22-летнюю Марьяну Михолап.