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"Мендельщина укоренилась" - в Twitter Зеленского увидели ляп

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&quot;Мендельщина укоренилась&quot; - в Twitter Зеленского увидели ляп
Зеленский удивил своим твитом. Фото: Reuters

Президент Владимир Зеленский допустил ляп в Twitter о выборах в Молдове. На это указал редактор сайта "Европейская правда" Сергей Сидоренко.

"Искренне поздравляю коллегу президента Молдовы Майю Санду с убедительной победой демократических проевропейских политических сил, в частности партии "Действие и солидарность", на парламентских выборах!", - говорится в сообщении.

"В частности"??!

А вторая демократическая проевропейская - это коммуняки Молдовы? Или Шор? ", - написал Сидоренко.

"Мендель уволили, мендельщина же укоренилась в ОП Зеленского навсегда. Партия проевропейского президента Молдовы госпожа Майи Санду одержала убедительную победу на внеочередных парламентских выборах, оставив далеко позади пророссийских Додонов с их кремлевскими деньгами и медиа. "Действие и солидарность", за которую проголосовали 53% избирателей, сформирует монобольшинство и правительство, коммунисты получили 27%, "Шор" - 5%.

Все, кто хоть немного интересуются внешней политикой и ситуацией в Молдове, прекрасно знают, что единственной проевропейской политической силой, которая прошла в молдавский парламент, является партия Майи Санду. Без всяких "в частности", - написала в Facebook народный депутат, бывшая пресс-секретарь третьего президента Ющенко Ирина Геращенко.

11 июля в Молдове состоялись парламентские выборы. Победу на них получает партия Майи Санду "Действие и солидарность".

9 июля президент Зеленский уволил с должности пресс-секретаря Юлию Мендель и назначил вместо нее Сергея Никифорова.

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