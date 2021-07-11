Выборы в Молдове: кто лидирует

По данным опроса AfterPoll, проведенного ассоциацией WatchDog и Институтом публичной политики, президентская партия Майи Санду "Действие и солидарность" может получить 55,1% голосов на парламентских выборах в Молдове. Об этом пишет УНН.

Далее, согласно опросу, следуют Блок коммунистов и социалистов с 24% голосов, партия "Шор" — 8,1%, и блок Ренато Усатого — 4,4%. В остальных конкурентов менее 2%.

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В ходе опроса, в этот раз из-за пандемии проводился по телефону, опросили 2764 человек. Данные не включают голосования представителей диаспоры и избирателей из Приднестровья.

32,3% отказались отвечать на вопросы. Заявленная организаторами маржа погрешности составляет 2,6%.

Сегодня в Молдове проходят досрочные парламентские выборы. С начала выборов полиция зарегистрировала нарушения, включая хулиганство и призывы к беспорядкам, поступающих от члена одной из политических сил, участвующих в выборах. Также правоохранители зафиксировали нарушения законодательства о выборах.