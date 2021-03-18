Мендель оскандалилась на выступлении президента Литвы

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель перебила выступление президента Литвы Гитанаса Науседы.
Это произошло в четверг во время церемонии подписания украинской-литовских двусторонних документов.
"Мы видим агрессию России против Украины и возрастающее количество нарушений. Литва всегда поддерживала и будет поддерживать попытки Украины бороться с агрессором.
Я отдельно обращаюсь к украинским военным, которые демонстрируют большую смелость. Ваша крепость - это любовь к родине. Эта твердость нас вдохновляет. И мы с вами. Слава Украине", - сказал Науседа.
Во время выступления президента Литвы Мендель перебила: "Уважаемые представители... (вероятно, обращаясь к СМИ. - Gazeta.ua)".
На это Зеленский отреагировал покачав головой и разведя руками.
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"Литва последовательно поддерживает сотрудничество Украины и НАТО. Мы приветствуем реформы в Украине.
Мы не можем спокойно смотреть на то, что россияне не соблюдают обязательств. Мы не видим попыток России закончить войну на Донбассе. И поэтому приглашаем демократические государства укреплять санкции против России. Литва не признает крымской аннексии и активно декларирует, что это преступление. Мы говорим: "Крым - это Украина", - продолжил Науседа.
2 года назад Юлия Мендель оскандалилась тем, что препятствовала работе журналиста "Радіо Свобода" Сергея Андрушко.
После этого журналист Сергей Гришин принес на Банковую поводок, ошейник и намордник для "работы" со спикером президента.
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