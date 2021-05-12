Медведчуку вручили подозрение и ходатайство об аресте

Обвинение требует взять Медведчука под стражу. Фото: "Слово і діло"

Политику Виктору Медведчуку вручили подозрение по статьям "государственная измена" и "нарушение обычаев войны".

Защита считает, что подозрение вручили не в соответствии с нормами УПК, сообщил УНІАН адвокат Медведчука Богдан Коваль.

"Мы считаем, что нас не проинформировали о подозрении, и поэтому лицо не является привлеченным к ответственности в понимании Уголовно-процессуального кодекса, поскольку нам предоставили копию подозрения, а не оригинал", - сказал он.

Адвокат имеет минимум 3 ч. для ознакомления с подозрением.

Меру пресечения Медведчуку скорее всего будет рассматривать Печерский районный суд Киева.

Вместе с подозрением вручили ходатайство об избрании меры пресечения. Обвинение требует взять Медведчука под стражу.

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Коваль говорит, что преступления, в которых подозревается Медведчук, не является насильственными. Поэтому должны назначить залог. Ее размер еще не известен.

Органом предварительного расследования по делу является Государственное бюро расследований. Защита Медведчука просить суд вообще отказать в удовлетворении ходатайства. Считают, что подозрение необоснованно.

11 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении двум народным депутатам от ОПЗЖ Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку. Их подозревают в государственной измене. В тот день охрана Медведчука не пускала СБУ в дом в Киеве. Медведчук через Козака передал РФ информацию о расположении скрытого подразделения Вооруженных сил Украины, занимался вербовкой украинцев, сообщил глава СБУ Иван Баканов.