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понедельник, 14 июня 2021 12:36

Медведчуку в браслете не платят зарплату

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Медведчуку в браслете не платят зарплату
В мае Медведчуку сообщили о подозрении в государственной измене. Он находится под домашним арестом. Фото: Reuters

Подозреваемый в государственной измене народный депутат от ОПЗЖ Виктор Медведчук не получает заработную плату во время пребывания под домашним арестом. Об этом пишет "Укрінформ" со ссылкой на ответ Комитета по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады.

"Сохранение заработной платы за время отсутствия народного депутата Украины, как и любого другого работника, в связи с применением к нему в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Украины меры пресечения, действующим законодательством не предусмотрено", - объяснили в комитете.

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Депутату начисляют зарплату на основании табеля учета рабочего времени. Туда вносят данные участия парламентария в не менее 70% голосований при принятии решений Верховной Рады, присутствие на заседаниях комитета.

Также с табелем вносят данные о командировке депутатов, отпуске, отсутствии в связи с временной нетрудоспособностью, другие уважительные причины.

11 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении нардепам Медведчуку и Тарасу Козаку. Их подозревают в государственной измене.

Медведчук передал РФ информацию о расположении скрытого подразделения Вооруженных сил Украины, занимался вербовкой украинцев, сообщил глава СБУ Иван Баканов.

13 мая Печерский районный суд города Киева отправил нардепа под круглосуточный домашний арест.

Журналисты Bihus.info опубликовали материал о Медведчуке "Как закалялась мразь".

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Дата
14
июня

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