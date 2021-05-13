Медведчуку светит до 15 лет тюрьмы - прокурор

Медведчук находится в зале Печерского районного суда города Киева, где ему избирают меру пресечения.

Подозреваемому в государственной измене народному депутату от ОПЗЖ Виктору Медведчуку грозит до 15 лет лишения свободы. Об этом сообщил прокурор в ходе судебного заседания, сообщает УНН

"Уголовные преступления, которые инкриминируют Медведчуку, относятся к особо тяжелых, поскольку предусматривают возможность наказания в виде лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества", - сказал прокурор.

Прокуратура подала ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога - более чем 300 млн грн.

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В среду Медведчук пришел в офис генерального прокурора. 11 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении ему и другому нардепу от ОПЗЖ Тарасу Козаку. Их подозревают в государственной измене. В тот день охрана нардепа не пускала СБУ в дом в Киеве. Медведчук передал РФ информацию о расположении скрытого подразделения Вооруженных сил Украины, занимался вербовкой украинцев, сообщил глава СБУ Иван Баканов.