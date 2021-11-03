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среда, 03 ноября 2021 18:00

Медведчуку не могут вручить обвинительный акт, поскольку он изучает материалы суда

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Медведчуку не могут вручить обвинительный акт, поскольку он изучает материалы суда
В СБУ сказали, что Медведчука не отпустят из-под домашнего ареста. Фото: Ян Доброносов

Нардеп Виктор Медведчук с адвокатами изучает материалы дела.

Он продолжает находиться под домашним арестом, сообщили в СБУ "Інтерфакс-Україна".

"После избрания судом меры пресечения в отношении Медведчука 13 мая 2021 года следователи СБУ выполнили все необходимые следственные действия в течение трех месяцев. Это позволило офису генерального прокурора сообщить о завершении досудебного расследования уже 20 августа. Тогда же материалы уголовного расследования были без всяких задержек переданы для ознакомления и его защитникам", - говорится в сообщении.

Процесс ознакомления с материалами уголовного производства откладывает вручение Медведчуку обвинительного акта и направление его в суд.

"О "снятии Медведчука по этой статье с домашнего ареста" подчеркиваем: согласно Уголовно-процессуальному кодексу совокупный срок содержания под домашним арестом во время досудебного расследования не может превышать шесть месяцев", - пояснили в СБУ.

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Медведчук остается под домашним арестом в рамках расследования другого уголовного дела, фигурантом которого он является.

12 октября суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест до 7 декабря.

8 октября нардепу объявили новое подозрение в государственной измене и содействии деятельности террористической организации.

В течение 2015 года за поставки угля из ОРДЛО боевикам перечислили не менее 200 млн грн, по версии следствия.

11 мая этого года Медведчук уже получил подозрение. Его с соратником Тарасом Козаком считают причастными к трем эпизодам: покушение на хищение природных ресурсов Украины, передача секретной информации о ВСУ и организация подрывной деятельности.

С 13 мая Медведчук находится под домашним арестом.

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