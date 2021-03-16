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вторник, 16 марта 2021 15:16

Медведчук спрятался в авто, когда его спросили о записях с Сурковым

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Медведчук спрятался в авто, когда его спросили о записях с Сурковым
Медведчук направился к авто и уехал.

Народный депутат от ОПЗЖ, кум президента России Путина Виктор Медведчук отказался комментировать запись, где голоса похожие на него и бывшего помощника президента РФ Владислава Суркова обсуждают Минские соглашения. Видео возле Верховной Рады опубликовало "Громадське".

"Я вот эти глупости и абсурд просто не комментирую. Абсурд до уровня маразма", - ответил Медведчук журналистке и сел в авто.

В сети появилась новая аудиозапись предполагаемого разговора между Медведчуком и Сурковым. Участники беседы обсуждают боевика ДНР Кононова с позывным "Царь", поставку наличных в оккупированный Дебальцево, создание "совета городов".

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25 февраля издание "Цензор.нет" опубликовало якобы разговор Медведчука с Сурковым. В разговоре речь идет о поставках электроэнергии в оккупированный Крым и обмен на Донбассе.

Служба безопасности Украины заявила, что изучит записи. Медвдечука допросили по фактам, обнародованным в "пленках".

Медведчук заявил BBC, что вел переговоры с россиянами по просьбе 5-го президента Петра Порошенко.

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