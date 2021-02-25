Поставки электроэнергии в Крым и Порошенко: СМИ опубликовали разговоры Медведчука с Сурковым

СНБО ввела санкции против Медведчука. Фото: "Радіо Свобода"

Кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук в 2014 году обсуждал с помощником Путина Владиславом Сурковым поставки электроэнергии в оккупированный Крым и обмен на Донбассе. Об этом сообщил сайт "Цензор.нет" и опубликовал запись разговора.

В разговоре упоминается 5-й президент Украины Петр Порошенко. "Передай, что он хороший. А то он меня ругает постоянно", - говорит Сурков.

Обсуждается схема поставок электроэнергии, в которой задействованы российская "Интер РАО" и ее структуры на оккупированном полуострове.

Сурков называет боевиков на Донбассе "наши там подопечные".

Внимание! Ненормативная лексика!

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19 февраля СНБО ввела санкции против сопредседателя ОПЗЖ Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко. Санкции применили в рамках уголовного производства по финансированию терроризма. Его расследует СБУ. 7-й год продолжается агрессия РФ против Украины. В марте 2014-го российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.