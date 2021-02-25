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четверг, 25 февраля 2021 18:20

СБУ изучит записи о Медведчуке, Порошенко и Суркове

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СБУ изучит записи о Медведчуке, Порошенко и Суркове
Медведчук является кумом президента РФ Путина. Фото: "Радіо Свобода"

Служба безопасности Украины изучит записи якобы разговора народного депутата с ОПЗЖ Виктора Медведчука с помощником президента РФ Путина Владиславом Сурковым.

"Эти записи тщательно изучают следственное и оперативное подразделение СБУ о наличии в действиях собеседников признаков уголовного преступления", - сообщил пресс-центр ведомства агентству "Інтерфакс-Україна"

Ранее издание Цензор.НЕТ опубликовало разговор, в котором речь идет о поставках электроэнергии в оккупированный Крым и обмен на Донбассе.

В разговоре упоминается 5-й президент Украины Петр Порошенко.

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19 февраля СНБО ввела санкции против сопредседателя ОПЗЖ Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко. Санкции применили в рамках уголовного производства по финансированию терроризма. Его расследует СБУ.

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февраля

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