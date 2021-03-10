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среда, 10 марта 2021 10:51

Допрос Медведчука в СБУ: появились подробности

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Допрос Медведчука в СБУ: появились подробности
19 февраля против Медведчука ввели санкции. Фото: "Радіо Свобода"

Служба безопасности Украины допросила нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука по фактам, обнародованным в "пленках Суркова". Об этом сообщила пресс-служба ведомства, пишет BBC.

"В рамках уголовного производства, связанного с вышеупомянутыми пленками на допрос дважды вызывался Петр Порошенко. Впрочем, он дважды не явился", - сообщила СБУ.

Адвокат Порошенко Игорь Головань назвал дезинформацией сообщение о его вызове на допрос.

"Вбрасывание информационного фейка о якобы вызове Петра Порошенко на допрос в СБУ является попыткой власти отвлечь внимание украинцев от широкомасштабной коррупции в Офисе президента и эскалации на фронте", - написал он в Facebook.

После заявления адвоката Порошенко, пресс-служба СБУ подчеркнула: "Следователи СБУ дважды одинаковым способом - путем направления повесток в Аппарат Верховной Рады - вызвали П. Порошенко и В. Медведчука. В. Медведчук появился, Порошенко - нет".

По сообщению СМИ, Медведчука допросили в минувший вторник.

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25 февраля издание "Цензор.нет" опубликовало якобы разговор Медведчука с Сурковым. В разговоре речь идет о поставках электроэнергии в оккупированный Крым и обмен на Донбассе. Упоминается 5-й президент Петр Порошенко.

Служба безопасности Украины заявила, что изучит записи.

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