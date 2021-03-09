Медведчука допросили следователи СБУ- СМИ

Нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука допросили следователи СБУ. Фото: REUTERS

Народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука допросили следователи Службы безопасности Украины.

Допрос состоялся в рамках уголовного производства 9 марта. Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на источники среди правоохранителей. Отмечается, что источники не сообщили, о каком именно производства идет речь.

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Однако там предположили, что допрос состоялся в производстве совершения государственной измены, в котором исследуются факты недавно опубликованных разговоров Медведчука и бывшего представителя РФ по Донбассу Владислава Суркова.

На допрос 9 марта к следователям СБУ вызвали и 5-го президента Украины Петра Порошенко, однако он не прибыл.

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский указом ввел санкции сроком на 5 лет касательно Тараса Козака - бизнес-партнера и депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука, а также по принадлежащим ему телеканалов - "112 Украина", NewsOne и ZiK. Санкции против телеканалов предусматривают блокирование активов, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий.