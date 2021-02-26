Медведчук о пленках с Сурковым: Говорили по просьбе Порошенко

На записях разговоров фигурирует фамилия Порошенко. Фото: Getty Images

Нардеп от пророссийской ОПЗЖ, кум президента РФ Виктор Медведчук заявил, что вел переговоры о поставках электроэнергии из России в Украину по просьбе 5-го президента Петра Порошенко. Об этом он сказал ВВС.

Он рассказал, что в 2014 году по поручению и с согласия Порошенко вел переговоры с россиянами на темы, которые звучали в записи, что распространили СМИ.

"Мы (Медведчук и тогдашний советник Путина Сурков. - Gazeta.ua) вели переговоры, и на 2015-й были заключены контракты по поставкам. Российская компания "Интер РАО" и "Укринтерэнерго" подписали контракт на экспорт электроэнергии из России в Украину, а также стороны договорились об обеспечении надежного и бесперебойного энергоснабжения в Крым", - сказал Медведчук.

"Да, действительно мне было предложено Порошенко заняться обменом", - также сказал кум Путина.

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25 февраля издание "Цензор.нет" опубликовало якобы разговор Медведчука с Сурковым. В разговоре речь идет о поставках электроэнергии в оккупированный Крым и обмен на Донбассе. Служба безопасности Украины заявила, что изучит записи.