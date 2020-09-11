Медведчук скупил на € 20 млн земли на побережье Болгарии

Народный депутат от ОПЗЖ Виктор Медведчук владеет через подконтрольные компании почти 23 га земли на побережье Черного моря в Болгарии. Об этом сообщает Bihus.Info.

Участки расположены на побережье Черного моря, в муниципалитетах Несебир, Поморие и Царево. Это популярные курортные регионы в Бургаской области Болгарии. Часть земли имеет назначение под виллы и курортно-рекреационные здания, часть - под сельское хозяйство, пишут журналисты.

Часть земли имеет назначение под виллы и курортно-рекреационные здания, часть - под сельское хозяйство.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Литвин с "копеечной" арендой и Богатырева с дворцом. Показали соседей Зеленского в Конча-Заспе

Почти 23 га скупили в 2007 году - через 2 года после того, как Медведчук оставил должность главы Администрации президента Леонида Кучмы. В то время Медведчук был членом Высшего совета юстиции - важного органа в украинской судебной системе, который влияет на карьеру судей.

Участки семьи Медведчука в Поморие с. Ахелой, Болгария

Участок в Царево, с. Лозенец, Болгария

Для покупки зарубежной недвижимости в Болгарии основали 5 фирм. В их капитал в общем влили около 37 млн лев - это почти €19 млн по нынешнему курсу.

Болгарские фирмы имеют сложную структуру собственности, которая через Кипр приводит в Украину.

Конечным владельцем этих фирм в болгарском реестре компаний указана жена Медведчука, телеведущая Оксана Марченко.

В 2018 году Медведчук говорил, что вынужден был оформить бизнес на Марченко через американские санкции, введенные против него в 2014-м.

О том, что эти фирмы контролирует семья Медведчука, стало известно в 2020-м. Потому что после избрания нардепом в прошлом году Медведчук попал под обязанность подавать электронные имущественные декларации.

Ранее журналисты сообщали, что Виктор Медведчук имеет пьятипалубну яхту Royal Romance длиной 92,5 м и ориентировочной стоимостью $ 200 млн. Судно имеет самый большой бассейн, когда-либо инсталювався на яхтах производства Feadship.