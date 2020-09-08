Литвин с "копеечной" арендой и Богатырева с дворцом. Показали соседей Зеленского в Конча-Заспе

Президент Зеленский с семьей несмотря на предвыборные обещания переехал на госдачу в Конче-Заспе.

Бывший председатель Верховной Рады Владимир Литвин арендует элитный дом с пристройкой в Конча-Заспе за 11 тыс. грн в месяц. Об этом говорится в расследовании Bihus.info.

Журналисты рассказали о 150 га земли под Киевом, где живут соседи президента Владимира Зеленского.

"Здесь парк, выход к реке, дачные дома, огромные имения и детский сад. Комфорт и спокойствие жителей охраняет трехметровый забор и пристальный взгляд Управления государственной охраны.

Жители госдач делятся на две категории. Первая - те, кто пустил корни здесь давно и прочно. Они перестроили дачи в имения, узаконили перестройки. А вторая - это все, кому удалось, иногда чудом, арендовать здесь дом", - говорится в сюжете.

Управляет территорией Государственное управление делами. В списке соседей Зеленского - второй президент Леонид Кучма, который живет в имении.

А экс-спикер Литвин снимает элитный дом по стоимости аренды "однушки" на Позняках, сравнивают журналисты.

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Бывшая министр здравоохранения режима Януковича Раиса Богатырева арендовала здесь сарай, а на его месте построила дворец.

Первый заместитель главы украинской делегации в ТКГ Витольд Фокин, который хочет "понять Россию" и дать Донбассу "особый статус", сначала получил имение в пожизненное пользование, а потом вообще передал его сыну. Тот возглавляет Фонд связей с Россией.

Также дом на полтысячи квадратов имеет соучредитель Партии регионов Ефим Звягильский.

Еще одна жительница закрытых госдач - Анна Осетинская. Дом получил ее отец - бывший судья Высшего хозяйственного суда Анатолий Осетинский. Интересно то, что у его дочери 2 дома, 7 квартир и 6 гаражей.

Жена бывшего нардепа от БПП и экс-председателя ГУД Сергея Березенко открыла в Конча-Заспе детский сад.

Дома под садик жена Березенко арендовала за 50 тыс. грн в месяц, а воспитание одного ребенка здесь стоит 21 тыс. "Нормальный стартап", - комментируют журналисты.

Кроме своей жены, Березенко вписал на госдачу и жену своего бывшего помощника.

Также журналисты предполагают, что на территории Конча-Заспы за забором живет с женой судья Окружного админсуда Киева Богдан Санинин, который запрещал протесты во время Революции достоинства. А потом закрепил свою "славу", попав на пленки Вовка с "Шеф, давай учудим".

В интервью, еще будучи кандидатом на пост президента, Зеленский сказал: "Пускай в этих резиденциях живут детки какие-то".

Президент Владимир Зеленский с начала июля пользуется государственной дачей на территории резиденции Конча-Заспа Государственного управления делами, а именно - домом №29.

Накануне там сделали ремонт за государственный счет. Почти 200 тыс. грн потратили на услуги по аварийно-восстановительным работам, еще 110 тыс. грн - на ремонт системы пожарной сигнализации.