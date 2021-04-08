Медведчук лишился завода в России

Завод поставлял нефтепродукты в оккупированные районы Донецкой и Луганской областей, напоминают журналисты. Фотоколлаж: "Схеми"

Семья народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука лишилась 6 предприятий в России, задействованных в нефтепереработке и нафтопродаже. Об этом сообщают журналисты программы "Схемы".

Среди предприятий - "Новошахтинский завод нефтепродуктов", который попал под украинские санкции.

По данным реестра юридических лиц России, 5 апреля 2021 года российская компания "Юг Энерго", которую, согласно декларации Медведчука, контролирует его жена Оксана Марченко, сменила владельцев.

Долю в 93% теперь контролирует российское "Петон инвест технолоджи". Это дочерняя компания Научно-исследовательского проектного института нефти и газа "Петон", который является крупным подрядчиком Газпрома.

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Владельцами "Петон" являются двое граждан России. Долю в 80% контролирует Игорь Мнушкин из Уфы, который основал компанию в 1990-м. Доля в 20% в 2017 году отошла Андрею Гранкину. Тот возглавлял главное управление Росгвардии в Москве, а еще раньше был помощником бывшего министра внутренних дел России Владимира Колокольцева.

Поскольку "Юг Энерго" является материнской компанией нефтеперерабатывающего бизнеса условной группы НЗНП, семья Медведчука потеряла контроль еще над 5 предприятиями.

Речь идет о ТД "НЗНП" - компания занимается продажей нефтепродуктов, "Югтранс-НЗНП" - компания-перевозчик, "НЗНП Инжиниринг" - строительная и проектировочная компания, "Роузвуд Шиппинг" - компания-перевозчик, которая владеет 8 нефтяными танкерами - и АО "Новошахтинск завод нефтепродуктов". Последний, по данным Совета нацбезопасности и обороны Украины, поставлял нефтепродукты в оккупированные районы Донецкой и Луганской областей.

При этом семьи нардепа Медведчука и его соратника, нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака продолжают владеть компанией "НЗНП Трейд", которой дали добывать нефть на Гаврикивском месторождении в Ханты-Мансийском округе. Учредителями так же остается гражданская жена Козака Наталья Лавренюк - 25%, АО "Ренессанс" Оксаны Марченко - 61% - и АО "Финконсалтпро" - 14%.

2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым заблокировал деятельность 3 телеканалов: "112", NewsОne и ZIK. Санкции применяются к Тарасу Козаку и юридическим лицам. Доказательства антиукраинской деятельности NewsOne, ZIK и "112" собирали 8 месяцев, рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов. По сообщению СМИ, основанием для введения санкций против Козака и связанных с ним юридических лиц стало расследование, проведенное спецслужбами Украины, в ходе которого установлено, что схемы с поставками угля с оккупированных территорий способствуют финансированию терроризма. 19 февраля СНБО ввела санкции против Виктора Медведчука и Оксаны Марченко. Санкции применили в рамках уголовного производства по финансированию терроризма. Его расследует СБУ.