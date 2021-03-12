"Медведчук, Коломойский, Порошенко, Ахметов, Пинчук, Фирташ" - Зеленский сделал заявление об олигархах

Видеообращение президент опубликовал в пятницу вечером.

Олигархи в Украине создают монополии контролируют СМИ и влияют на депутатов. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в видеообращении в пятницу.

"Касательно санкций Соединенных Штатов Америки в отношении бывших владельцев Приватбанка. Мы поддерживаем это решение. И работаем над тем, чтобы вернуть в Украину средства. Чтобы вернуть в Украину справедливость. Ее главный принцип заключается в том, что мы четко видим разницу между большим бизнесом и олигархическим классом.

А вот фамилии здесь не имеют никакой разницы. Это Медведчук, Коломойский, Порошенко, Ахметов, Пинчук, Фирташ или кто-либо другой. Важно одно - ты готов работать законно и прозрачно, или хочешь и впредь создавать монополии, контролировать средства массовой информации, влиять на депутатов и на других государственных служащих.

Первое - поддерживается, второе - заканчивается", - заявил глава государства.

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"19 февраля были заблокированы активы, имущество, аннулированы лицензии и разрешения предприятий, связанных с господином Медведчуком. Также было поручено вернуть в государственную собственность нефтепровод "Прикарпатзападтранс".

И не менее важно выяснить при каких обстоятельствах в 2015 году, в эпоху гетманства всем известного кого в частной собственности оказался государственный нефтепровод длиной почти полторы тысячи километров", - заявил Зеленский.

Президент напомнил, что 20 мая 2019 года он "поклялся защищать Украину всеми своими действиями". Также заявил, что нуждается в поддержке от партнеров Украины.

"И за нее мы всегда будем благодарны. Но в первую очередь мы сами должны себя защищать. Вместо нас этого никто не сделает. И Украина может самостоятельно принимать решения, чтобы себя защитить и восстановить справедливость. Может, хочет и будет. А тем, кто до сих пор в этом сомневается - до следующих заседаний Совета национальной безопасности и обороны. Слава Украине", - сказал Зеленский.

5 марта США ввели санкции против Коломойского. Ему и его семье запретили въезд в страну. После этого Офис президента Украины заявил о деолигархизации.