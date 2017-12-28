Медикам будут давать жилье - Порошенко подписал реформаторский закон

 
Ексклюзивы
1/5
Если отойдем от интересов США, они сделают нам "гуд бай"
Если отойдем от интересов США, они сделают нам "гуд бай"
Просмотров: 333
"Переживаем самые тяжелые времена за годы независимости" - эксперт
"Переживаем самые тяжелые времена за годы независимости" - эксперт
Просмотров: 729
Тимчук рассказал о масштабах шпингунськои сетки россиян в Украине
Тимчук рассказал о масштабах шпингунськои сетки россиян в Украине
Просмотров: 1548
Маневры Порошенко могут перевернуть властное авто - эксперт
Маневры Порошенко могут перевернуть властное авто - эксперт
Просмотров: 2592
Около полутысячи человек на Майдане пили кофе
Около полутысячи человек на Майдане пили кофе
1 Просмотров: 5121
"Прожили, и слава Богу" - нардепы оценили результаты 2017-го
"Прожили, и слава Богу" - нардепы оценили результаты 2017-го
Просмотров: 342
Порошенко тормозит назначение главы Нацбанка
Порошенко тормозит назначение главы Нацбанка
Просмотров: 585
В БПП начинается шторм
В БПП начинается шторм
1 Просмотров: 4663
Отставка Данилюка может окончательно завалить коалицию
Отставка Данилюка может окончательно завалить коалицию
Просмотров: 954
Эксперт объяснил, почему в Украине дефицит рыбы
Эксперт объяснил, почему в Украине дефицит рыбы
Просмотров: 2034
Фото
Все фото
19
4
25
3
6
Савченко-шахматист и носки Лещенко - как провела неделю предновогодняя Рада
Савченко-шахматист и носки Лещенко - как провела неделю предновогодняя Рада
3 вида горячего и виски: фото и видео с закрытого новогоднего корпоратива Порошенко
3 вида горячего и виски: фото и видео с закрытого новогоднего корпоратива Порошенко
Встречи топ-чиновников, на которых присутствовал завербован РФ переводчик - подборка фото
Встречи топ-чиновников, на которых присутствовал завербован РФ переводчик - подборка фото
Синяки, избитый нос - председателю Николаевской ОГА побили лицо
Синяки, избитый нос - председателю Николаевской ОГА побили лицо
&quot;Революция Саакашвили&quot; - подборка фотожаб
"Революция Саакашвили" - подборка фотожаб
Видео
Все видео
"Круто?" - Порошенко под елку раздал детям новенькие iPhone
"Круто?" - Порошенко под елку раздал детям новенькие iPhone
Гройсман готовит увольнение руководителя Укроборонпрома
Гройсман готовит увольнение руководителя Укроборонпрома
Каждый новорожденный украинец должен МВФ и Мировому банку по 10 тысяч евро - Рабинович
Каждый новорожденный украинец должен МВФ и Мировому банку по 10 тысяч евро - Рабинович
Народные депутаты ходят на работу с оружием
Народные депутаты ходят на работу с оружием
Шуфрич призвал оппозиционных политиков объединиться
Шуфрич призвал оппозиционных политиков объединиться
Интервью
1/5
Украина идет к новой революции - политолог
Украина идет к новой революции - политолог
Просмотров: 2556
"Переживаем самые тяжелые времена за годы независимости" - эксперт
"Переживаем самые тяжелые времена за годы независимости" - эксперт
Просмотров: 729
После революций Украина должна пройти Эволюцию достоинства - Скоцик
После революций Украина должна пройти Эволюцию достоинства - Скоцик
Просмотров: 342
Эксперт объяснил, почему в Украине дефицит рыбы
Эксперт объяснил, почему в Украине дефицит рыбы
Просмотров: 2034
Порошенко может проиграть
Порошенко может проиграть
29 Просмотров: 7020
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
28 декабря 2017
Просмотров: 45
Компас
Колись давно у мене був компас. Не знаю, звідки взявся й де потім подівся той командирський навіга­цій­ний прилад системи капітана Адріанова ...
четверг, 28 декабря 2017 15:36

Медикам будут давать жилье - Порошенко подписал реформаторский закон

2 Комментировать
Медикам будут давать жилье - Порошенко подписал реформаторский закон
Президент Петр Порошенко подписал закон, по которому медикам будут давать жилье. Фото: president.gov.ua

Президент Петр Порошенко подписал закон "О повышении доступности и качества медицинского обслуживания в сельской местности".

Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

Закон предусматривает систему стимулов для привлечения квалифицированных специалистов к работе в сельской местности. Работников будут обеспечивать жильем и служебным транспортом, а также возможностью получения образования и повышения квалификации.

Медицинское обслуживание в сельской местности обеспечивается центрами первичной помощи, в состав которых могут входить фельдшерско-акушерские пункты, амбулатории, медицинские пункты, медицинские кабинеты, мобильные кабинеты, аптечные пункты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Второй срок Порошенко: СМИ рассказали о стратегии Банковой

Закон о качестве медобслуживания в сельской местности Верховная Рада приняла 14 ноября. Документ поддержали 280 депутатов.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
2 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Медикам будут давать жилье - Порошенко подписал реформаторский закон». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

2

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
декабря

Базу отдыха космонавтов построили в заповеднике на Шацких озерах

Умер Илья Цымбаларь

Отман Зеленый отменил Переяславский договор

Первые фильмы братьев Огюста и Луи Люмьер длились меньше минуты

Самое читаемое
Над Донбассом наблюдали странное атмосферное явление
Над Донбассом наблюдали странное атмосферное явление
6
 2 Просмотров: 59047
Бандитские разборки, убийства и секс - фотограф показала жизнь на Сицилии в 1970-х
Бандитские разборки, убийства и секс - фотограф показала жизнь на Сицилии в 1970-х
27
 Просмотров: 39429
Известный предсказатель современности объявил шокирующий прогноз на 2018: как упоминается Украина
Известный предсказатель современности объявил шокирующий прогноз на 2018: как упоминается Украина Просмотров: 14310
Появились первые фото с обмена пленными на Донбассе
Появились первые фото с обмена пленными на Донбассе
8
 Просмотров: 12780
Кардашьян в стрингах и стройная Каменских: звездные выходы в бикини 2017 года
Кардашьян в стрингах и стройная Каменских: звездные выходы в бикини 2017 года
58
 Просмотров: 10017
Больше всего комментируют
4
Запущенный украинской ракетой "Зенит" спутник не вышел на связь
4
Как изменятся тарифы на электричество
4
Расстрелы на Майдане: рассказали, кто приказал снайперам стрелять
2
Над Донбассом наблюдали странное атмосферное явление
2
Суд над Януковичем: военный рассказал, как россияне захватывали объекты в Крыму
Голосов: 27608
Голосование Почему именно сейчас Петр Порошенко заговорил о вступлении в НАТО?
  • Хочет поднять свой рейтинг, потому что тема популярна в обществе
  • Отвлекает украинцев от реальных проблем в стране
  • Пытается таким образом получить поддержку мира
  • Это просто очередное заявление, не стоит никакого внимания
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть