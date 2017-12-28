Медикам будут давать жилье - Порошенко подписал реформаторский закон

Президент Петр Порошенко подписал закон, по которому медикам будут давать жилье. Фото: president.gov.ua

Президент Петр Порошенко подписал закон "О повышении доступности и качества медицинского обслуживания в сельской местности".

Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

Закон предусматривает систему стимулов для привлечения квалифицированных специалистов к работе в сельской местности. Работников будут обеспечивать жильем и служебным транспортом, а также возможностью получения образования и повышения квалификации.

Медицинское обслуживание в сельской местности обеспечивается центрами первичной помощи, в состав которых могут входить фельдшерско-акушерские пункты, амбулатории, медицинские пункты, медицинские кабинеты, мобильные кабинеты, аптечные пункты.

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Закон о качестве медобслуживания в сельской местности Верховная Рада приняла 14 ноября. Документ поддержали 280 депутатов.