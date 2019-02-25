Мангер надеется на президентство Тимошенко

Владислав Мангер называет себя "жертвой". Фото: Дмитрий Ларин

Подозреваемый в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер надеется на президентство Юлии Тимошенко.

"Я принял решение выйти из "Батьківщина", чтобы ни в коем случае никто не использовал это против нашего лидера и против партии (9 февраля "Батьківщина" обнародовала заявление об исключении Мангера из партии. Там также рекомендовано ему уйти с должности председателя облсовета - ред.).

Я считаю, что когда Юлия Владимировна станет президентом, вот тогда этому событию будет дана честная, правовая оценка будет честно завершено расследование, и тогда очень быстро найдутся те, кто это выполнил, заказал. Потому что правоохранительные органы будут работать правильно", - сказал он в интервью "Українська правда"

Мангер назвал себя "жертвой".

"Я сегодня является жертвой, поскольку я знал господина Левина. Но недавно я встретил в том же "Сандро" человека, который с Левиным имела бизнес. Я спросил: "А тебя опрашивали?". Но нет, даже не приезжали, не приглашали. А зачем? Никто не отрабатывал круг подозреваемых, с кем он общался, с кем имел бизнес.

Никто ни разу не отработал круг подозреваемого. Но так как в этом кругу есть Мангер, он его знал, то давайте на него. А сколько "Николаевичей" может быть в том кругу? Много", - рассказал он.

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В организации убийства Екатерины Гандзюк подозревают голову Херсонского областного совета Владислава Мангера. Поводом считают ее борьбу с незаконной вырубкой лесов в области. Причастность чиновника установили по показаниям свидетелей. По версии следствия, Мангер заказал убийство через двух посредников - Алексея Левина и Игоря Павловского. Заплатил им $5,6 тыс. Последний нашел организатора убийства Сергея Торбин. Мангер свою причастность к преступлению отрицает. Хотя знакомство с Левиным подтвердил. Организатором убийства называет генерал-майора СБУ Даниила Доценко.