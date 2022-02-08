Маленький Путин за большим столом - сети смеются

Вчера президент Франции Эммануэль Макрон ездил в Москву, где встретился с президентом страны-агрессора Владимиром Путиным.

В Кремле Путин сидел за длинным белым столом напротив собеседника.

"Дорогой Эммануэль! Я очень рад тебя видеть", - сказал Путин французскому президенту. Переговоры между обоими продолжались более пяти часов.

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Кремлевский стол и Путина высмеяли в соцсетях.

"Все понимают, о чем договаривались Путин и Макрон: принуждение к выполнению Украиной Минских договоренностей. Макрон добился лишь того, что оконфузился сам, стал новым героем мемов и посрамил Францию.

Ничего из этого, конечно, не пройдет. Потому что ни Макрон, ни Путин не понимают что такое Украина, кто такие украинцы и что такое достоинство", - пишет сокоординатор "Рух опору капітуляції" Александр Иванов.

Сегодня Эммануэль Макрон посетит Украину и встретится с президентом Владимиром Зеленским.