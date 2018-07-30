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понедельник, 30 июля 2018 13:49

"Маленькие князьки" убьют человека, и им за это ничего не будет: Найем сделал откровенное заявление о коллегах-нардепах

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&quot;Маленькие князьки&quot; убьют человека, и им за это ничего не будет: Найем сделал откровенное заявление о коллегах-нардепах
Могут купить округ, прийти "порешать вопрос": Мустафа Найем о коллегах-нардепах. Фото: 1tv.com.ua

Народные депутаты, которые заседают в Верховной Раде десятки лет, превратились в "маленьких князьков". Но украинцы почему-то дальше за них голосуют.

Об этом сказал народный депутат Мустафа Найем в эфире вечернего телешоу на канале UA:Перший.

"Есть неприкосновенность. Что это означает в Украине? Если вы народный депутат и у вас в машине найдут труп, нож, которым его убили, у вас на руках будет кровь, вы будете сидеть за рулем и будет написана записка "Я убил человека", то полиция скажет: "Ну, поезжайте домой".

Даже при таких обстоятельствах с вами не могут ничего сделать, задержать. Только во время совершения преступления", - пояснил Наем.

"Человек голосует за одну и ту же фамилию 20 лет... Поезжайте в деревню. В регионах, когда происходит какое-то мероприятие, там депутат - это такой "маленький князек", его объявляют во время открытия праздников. На самом деле депутат - это пешка, винтик системы. Но в представлении людей, это те кто имеют "Мерседес", могут купить округ, прийти "порешать вопрос", поехать к министру, решить вопрос с уголовным делом. А потом люди все равно за него голосуют", - сказал Найем.

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Украинцы избрали Верховную Раду восьмого созыва на внеочередных выборах 26 октября 2014-го. В парламент прошли: "Народный фронт", "Блок Петра Порошенко", "Самопомич", "Опозиционный блок", Радикальная партия Олега Ляшко и "Батьківщина". В Раде работают 423 депутата. 225 избраны по спискам партий и 198 - в одномандатных округах.

Свои полномочия парламент должен прекратить в 2019 году.

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Дата
30
июля

В аэропорту задержали главного парламентского "регионала"

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