Макрон рассмотрит идею Путина запретить ракеты НАТО в Европе

Макрон готов рассмотреть предложение Путина по ракетам НАТО в Европе. Фото: s12.stc.all.kpcdn.net

Предложение президента России Владимира Путина о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе готов рассмотреть глава Франции Эмманюэль Макрон.

Он написал об этом в письме Путину, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Таким образом президент Франции готов отказаться от официальной позиции НАТО.

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По словам Макрона, предложение Кремля заслуживает "тщательного изучения". Он предлагает двусторонние и многосторонние обсуждения со всеми государствами по этому вопросу.

НАТО до сих пор отвергали российское предложение. Генсек альянса Йенс Столтенберг неоднократно описывал мораторий как "невозможний".

19 сентября Путин направил письмо странам НАТО и другим, в котором предлагает ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах ракет средней и малой дальности. Однако обращение отвергли из-за "ненадежность" того, кто внес предложение.