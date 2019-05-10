Люди должны остыть перед выборами, иначе может наступить кризис - эксперт

 
Ексклюзивы
1/5
С возвращением Коломойского государственная политика станет коммерческой - Гай
С возвращением Коломойского государственная политика станет коммерческой - Гай
1 Просмотров: 2394
Объяснили, почему в Украине низкий уровень качества жизни
Объяснили, почему в Украине низкий уровень качества жизни
2 Просмотров: 1809
Зеленскому не нужны досрочные выборы
Зеленскому не нужны досрочные выборы
8 Просмотров: 4565
О чем Путин говорил с Трампом полтора часа
О чем Путин говорил с Трампом полтора часа
Просмотров: 1107
Луценко об инаугурации: "Давайте прекратим игру загадок"
Луценко об инаугурации: "Давайте прекратим игру загадок"
Просмотров: 2898
Тотальный кризис и социальный взрыв: рассказали о последствиях отмены национализации Приватбанка
Тотальный кризис и социальный взрыв: рассказали о последствиях отмены национализации Приватбанка
1 Просмотров: 3420
Если надо будет вводить военное положение, Зеленский не сможет
Если надо будет вводить военное положение, Зеленский не сможет
1 Просмотров: 5733
Порошенко в начале своего правления переносил украинцев в другую реальность - эксперт
Порошенко в начале своего правления переносил украинцев в другую реальность - эксперт
Просмотров: 1944
Если бы нам позволили, мы бы уже завершили эту войну - Валькирия
Если бы нам позволили, мы бы уже завершили эту войну - Валькирия
2 Просмотров: 2142
Украина и Беларусь начали совместно действовать против России - эксперт
Украина и Беларусь начали совместно действовать против России - эксперт
Просмотров: 3366
Фото
Все фото
5
5
3
4
8
&quot;Нет никакой российской агрессии, идет гражданская война&quot;: активист показал &quot;бессмертный полк&quot; в Киеве
"Нет никакой российской агрессии, идет гражданская война": активист показал "бессмертный полк" в Киеве
Ветеран АТО пикантно потроллил &quot;бессмертный полк&quot; в столице
Ветеран АТО пикантно потроллил "бессмертный полк" в столице
&quot;Давайте не терять время&quot; - еврокомиссар Хан встретился с Зеленским
"Давайте не терять время" - еврокомиссар Хан встретился с Зеленским
Зеленский поговорил с Шевчуком о российской агрессии
Зеленский поговорил с Шевчуком о российской агрессии
Шуфрич похвастался поездкой в оккупированный Крым
Шуфрич похвастался поездкой в оккупированный Крым
Видео
Все видео
Миллион просмотров для роспуска Рады: у Зеленского запустили видеопетицию
Миллион просмотров для роспуска Рады: у Зеленского запустили видеопетицию
В Харькове люди вышли на улицу против сноса волонтерской палатки
В Харькове люди вышли на улицу против сноса волонтерской палатки
"Думайте об Украине и голосуйте" – Зеленский обратился к депутатам
"Думайте об Украине и голосуйте" – Зеленский обратился к депутатам
Зеленского подловили возле родительского дома
Зеленского подловили возле родительского дома
"Возьму за горло и не отпущу" – Кива в прямом эфире налетел на Барну
"Возьму за горло и не отпущу" – Кива в прямом эфире налетел на Барну
Интервью
1/5
Военной эскалации в Украине в ближайшее время не будет - Мирослав Гай
Военной эскалации в Украине в ближайшее время не будет - Мирослав Гай
1 Просмотров: 531
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
5 Просмотров: 3231
"Люди проводят в Чернобыльской зоне отпуск" - Сергей Мирный
"Люди проводят в Чернобыльской зоне отпуск" - Сергей Мирный
Просмотров: 1359
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
Просмотров: 1431
"Власть засекретила истинные причины аварии на ЧАЭС" — ликвидатор
"Власть засекретила истинные причины аварии на ЧАЭС" — ликвидатор
Просмотров: 3348
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
08 мая 2019
Просмотров: 1017
Скельце окулярів
Недавно трапилась пригода, зовсім маленька й коротка, а от досі не забувається, вертається в пам'яті. А сталося воно ось як. Бачу — йдуть ...
воскресенье, 12 мая 2019 19:48

Люди должны остыть перед выборами, иначе может наступить кризис - эксперт

  Комментировать
Люди должны остыть перед выборами, иначе может наступить кризис - эксперт
Очередные выборы в Верховную Раду должны состояться 27 октября. Фото: Gazeta.ua

Внеочередные выборы в Верховную Раду могут стать причиной большого политического кризиса.

Такое мнение высказал политолог Николай Давидюк в эфире телеканала "Эспрессо".

"Хотелось бы, чтобы выборы прошли не так эмоционально, как сейчас. Чтобы они были срочными, чтобы люди остыли. Потому что сейчас еще паника, все еще живут сериалом. Потому что если проведем эмоционально наспех выборы, тогда падает рейтинг Зеленского, падает рейтинг его парламента падает рейтинг премьер-министра и наступает масштабный политический кризис, которым может воспользоваться кто угодно с очень злыми намерениями", - сказал Давидюк.

Он пояснил, что сейчас избиратели еще очарованы "слугой народа", которого олицетворяет Владимир Зеленский. До очередных парламентских выборов они увидят реальные шаги президента и будут иметь возможность объективно выбирать народных депутатов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Эта Верховная Рада еще может смягчить себе приговор - эксперт

Владимир Зеленский победил на выборах и станет шестым президентом Украины. До 3 июня должна состояться его инаугурация. Победитель выборов предлагает провести ее 19 мая - в День памяти жертв политических репрессий. Тогда он сможет распустить Верховную Раду, согласно закону, имеет право сделать это до 27 мая.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Люди должны остыть перед выборами, иначе может наступить кризис - эксперт». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
мая

Пилоты сбрасывали "сладкие бомбы" берлинским детям

Самое читаемое
Свадьба Насти Каменских и Потапа: дружкой станет его экс-супруга
Свадьба Насти Каменских и Потапа: дружкой станет его экс-супруга Просмотров: 20441
Какой маникюр вышел из моды - 5 антитрендов
Какой маникюр вышел из моды - 5 антитрендов
7
 Просмотров: 17281
Шотландский клуб презентовал форму на обнаженных девушках
Шотландский клуб презентовал форму на обнаженных девушках
8
 Просмотров: 13581
Почему звезды покупают туфли на размер больше
Почему звезды покупают туфли на размер больше Просмотров: 11143
2-летняя девочка несколько дней сидела возле мертвых родителей
2-летняя девочка несколько дней сидела возле мертвых родителей
 Просмотров: 8559
Политика
Порошенко наградил скандального "регионала"
Порошенко наградил скандального "регионала" 4 Просмотров: 2709
Украинские чиновники посвятили мамам трогательные тексты
Украинские чиновники посвятили мамам трогательные тексты Просмотров: 162
Миллион просмотров для роспуска Рады: у Зеленского запустили видеопетицию
Миллион просмотров для роспуска Рады: у Зеленского запустили видеопетицию
 2 Просмотров: 3600
В Харькове люди вышли на улицу против сноса волонтерской палатки
В Харькове люди вышли на улицу против сноса волонтерской палатки
 Просмотров: 2439
Порошенко уволил топ-чиновника на Банковой
Порошенко уволил топ-чиновника на Банковой Просмотров: 702
Больше всего комментируют
10
Российский оккупант глушит украинское радио в Крыму
9
Садовый хочет идти в премьер-министры
4
Порошенко наградил скандального "регионала"
3
Михаил Поплавский читает лекции в Лондоне
2
Как правильно носить белое, чтобы не выглядеть полнее
Голосов: 36999
Голосование Почему я не буду голосовать за Петра Порошенко на президентских выборах в 2019 году?
  • Он не оправдал моих ожиданий
  • Я за него и на предыдущих выборах не голосовал
  • Есть более достойные кандидаты
  • У него есть возможность убедить меня в обратном
  • Украине нужен президент нового качества
  • Буду голосовать за Порошенко
  • Еще не определился с кандидатом
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua