Люди должны остыть перед выборами, иначе может наступить кризис - эксперт

Очередные выборы в Верховную Раду должны состояться 27 октября. Фото: Gazeta.ua

Внеочередные выборы в Верховную Раду могут стать причиной большого политического кризиса.

Такое мнение высказал политолог Николай Давидюк в эфире телеканала "Эспрессо".

"Хотелось бы, чтобы выборы прошли не так эмоционально, как сейчас. Чтобы они были срочными, чтобы люди остыли. Потому что сейчас еще паника, все еще живут сериалом. Потому что если проведем эмоционально наспех выборы, тогда падает рейтинг Зеленского, падает рейтинг его парламента падает рейтинг премьер-министра и наступает масштабный политический кризис, которым может воспользоваться кто угодно с очень злыми намерениями", - сказал Давидюк.

Он пояснил, что сейчас избиратели еще очарованы "слугой народа", которого олицетворяет Владимир Зеленский. До очередных парламентских выборов они увидят реальные шаги президента и будут иметь возможность объективно выбирать народных депутатов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Эта Верховная Рада еще может смягчить себе приговор - эксперт

Владимир Зеленский победил на выборах и станет шестым президентом Украины. До 3 июня должна состояться его инаугурация. Победитель выборов предлагает провести ее 19 мая - в День памяти жертв политических репрессий. Тогда он сможет распустить Верховную Раду, согласно закону, имеет право сделать это до 27 мая.