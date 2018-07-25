Ляшко в трусах бегал под дождем

Лидер Радикальной партии, народный депутат Олег Ляшко бегал в трусах под дождем в Гидропарке Киева.
Соответствующее видео он выложил в Facebook.
На нем главный "радикал" играет с мужчинами в волейбол.
"Ох ты бл*дь", - крикнул Ляшко, когда мяч выскользнул из рук.
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В среду, 25 июля, по Киеву пронесся ливень. В нескольких районах выпал град.
Пользователи соцсетей сообщают о затопленных улицах. Канализация не справляется с большим количеством воды.
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