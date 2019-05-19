Ляшко в Ровно почтил память жертв политических репрессий

Не допустить повторения кровавых преступлений тоталитарной власти можно только при условии создания независимого суда. Об этом заявил Олег Ляшко в Ровно в День памяти жертв политических репрессий - сообщает Информатор.

Лидер Радикальной партии вместе с митрополитом Епифанием, народными депутатами Андреем Лозовым и Сергеем Скуратовским и однопартийцами возложил цветы к памятнику Климу Савуру и памятнику погибшим за Украину, - сообщает пресс-служба РПЛ.

К слову, в Ровно больше никто из политиков не вспомнил об этой трагической в истории страны дате.

"Миллионы людей были замучены тоталитарной системой. Они погибли, потому что не было независимого суда. Судом руководила власть. Поэтому, чтобы такие трагедии больше не повторялись, нам нужен независимый и справедливый суд, чтобы власть не давала указаний, кого расстреливать, кого сажать, кого репрессировать", - подчеркнул Ляшко.

Важно на только беречь память о погибших, но и создавать достойные условия для жизни живым, считает лидер РПЛ.

"Надо помнить о живых - о нынешних героях, которые защищают Украину, о детях, о стариках, о всех, кто нуждается во внимании и помощи. Это будет лучшим чествованием памяти погибших. Но самое важное - быть сильными, чтобы никогда не допускать таких трагедий, когда украинцы платят своими жизнями за преступные власти и заговоры диктаторов", - убежден Ляшко.

В это время в Киеве народные депутаты от РПЛ, активисты и представители Молодежного крыла партии почтили память жертв политических репрессий в Национальном историко-мемориальном заповеднике "Быковнянские могилы". Возложили цветы к памятнику и почтили невинно убиенных минутой молчания.

"Сюда стоит приходить не только для того, чтобы почтить память репрессированных, но и чтобы переосмыслить современность и не допустить подобного в настоящем", - отметил руководитель Молодежного крыла РПЛ Игорь Белов.

Напомним, ранее Ляшко призвал парламент и общество не допустить раскола Православной Церкви Украины.