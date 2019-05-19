Ляшко в Ровно почтил память жертв политических репрессий

 
Ексклюзивы
1/5
Коалиция и выборы: распустит ли Зеленский Раду
Коалиция и выборы: распустит ли Зеленский Раду
2 Просмотров: 2980
Назвали достижения Порошенко за пятилетку
Назвали достижения Порошенко за пятилетку
Просмотров: 6390
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
Просмотров: 64202
Порошенко будет влиять на политику независимо от того, будет ли в ней участвовать
Порошенко будет влиять на политику независимо от того, будет ли в ней участвовать
Просмотров: 1116
Нардеп объяснил, почему Рада в пятницу пустая
Нардеп объяснил, почему Рада в пятницу пустая
Просмотров: 1458
Назвали "красные линии" для Зеленского
Назвали "красные линии" для Зеленского
2 Просмотров: 2340
Порошенко и Зеленский должны равняться на Кучму с Кравчуком - политолог
Порошенко и Зеленский должны равняться на Кучму с Кравчуком - политолог
Просмотров: 792
Не посадили в тюрьму: как живут украинцы, отбывающие альтернативное наказание
Не посадили в тюрьму: как живут украинцы, отбывающие альтернативное наказание
Просмотров: 387
Если Янукович рискнет вернуться, его самолету не будет где сесть
Если Янукович рискнет вернуться, его самолету не будет где сесть
Просмотров: 6472
"Вооружение на миллиарды гривен": что сейчас с техникой ВСУ в Крыму
"Вооружение на миллиарды гривен": что сейчас с техникой ВСУ в Крыму
Просмотров: 8109
Фото
Все фото
54
12
7
14
23
Сегодня последний день президентства Порошенко - 5 лет в фото
Сегодня последний день президентства Порошенко - 5 лет в фото
&quot;Машина должна быть элементом быта, а не ценностью, на которую собирают всем селом&quot;
"Машина должна быть элементом быта, а не ценностью, на которую собирают всем селом"
Перенесли сессию - опасаются возвращения бывшего градоначальника
Перенесли сессию - опасаются возвращения бывшего градоначальника
Жена Зеленского купила самострой - СМИ
Жена Зеленского купила самострой - СМИ
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
Видео
Все видео
Посол США рассказала об успехах Украины
Посол США рассказала об успехах Украины
Зеленский пообещал создать "неудобства" Верховной Раде
Зеленский пообещал создать "неудобства" Верховной Раде
Климкин подал в отставку и собирается в Раду
Климкин подал в отставку и собирается в Раду
Вакарчук раскрыл планы по финансированию партии и формированию списков
Вакарчук раскрыл планы по финансированию партии и формированию списков
С "киборгом" и антикоррупционером: Вакарчук представил свою команду
С "киборгом" и антикоррупционером: Вакарчук представил свою команду
Интервью
1/5
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
Просмотров: 450
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
2 Просмотров: 792
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
1 Просмотров: 1827
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
1 Просмотров: 9684
Военной эскалации в Украине в ближайшее время не будет - Мирослав Гай
Военной эскалации в Украине в ближайшее время не будет - Мирослав Гай
1 Просмотров: 1359
Колонка
Мирослава Бондаренко
Мирослава Бондаренко
19 мая 2019
Просмотров: 792
Як чорний хліб
Подруга живе у кримській Алушті. Тримає міні-готель, приймає туристів. До окупації літню відпустку я зазвичай проводила в неї. А взимку-весною вона ...
воскресенье, 19 мая 2019 19:44

Ляшко в Ровно почтил память жертв политических репрессий
5

  Комментировать

Не допустить повторения кровавых преступлений тоталитарной власти можно только при условии создания независимого суда. Об этом заявил Олег Ляшко в Ровно в День памяти жертв политических репрессий - сообщает Информатор.

 

Лидер Радикальной партии вместе с митрополитом Епифанием, народными депутатами Андреем Лозовым и Сергеем Скуратовским и однопартийцами возложил цветы к памятнику Климу Савуру и памятнику погибшим за Украину, - сообщает пресс-служба РПЛ.

К слову, в Ровно больше никто из политиков не вспомнил об этой трагической в истории страны дате.

 

"Миллионы людей были замучены тоталитарной системой. Они погибли, потому что не было независимого суда. Судом руководила власть. Поэтому, чтобы такие трагедии больше не повторялись, нам нужен независимый и справедливый суд, чтобы власть не давала указаний, кого расстреливать, кого сажать, кого репрессировать", - подчеркнул Ляшко.

Важно на только беречь память о погибших, но и создавать достойные условия для жизни живым, считает лидер РПЛ.

 

"Надо помнить о живых - о нынешних героях, которые защищают Украину, о детях, о стариках, о всех, кто нуждается во внимании и помощи. Это будет лучшим чествованием памяти погибших. Но самое важное - быть сильными, чтобы никогда не допускать таких трагедий, когда украинцы платят своими жизнями за преступные власти и заговоры диктаторов", - убежден Ляшко.

 

В это время в Киеве народные депутаты от РПЛ, активисты и представители Молодежного крыла партии почтили память жертв политических репрессий в Национальном историко-мемориальном заповеднике "Быковнянские могилы". Возложили цветы к памятнику и почтили невинно убиенных минутой молчания.

"Сюда стоит приходить не только для того, чтобы почтить память репрессированных, но и чтобы переосмыслить современность и не допустить подобного в настоящем", - отметил руководитель Молодежного крыла РПЛ Игорь Белов.

 

 

Напомним, ранее Ляшко призвал парламент и общество не допустить раскола Православной Церкви Украины.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Ляшко в Ровно почтил память жертв политических репрессий». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
мая

День в истории: чем запомнилось 19 мая

Королеву посадили в тюрьму

Самое читаемое
Ни сесть, ни поесть: звезды в &quot;голых&quot; платьях
Ни сесть, ни поесть: звезды в "голых" платьях
39
 Просмотров: 661540
Сегодня последний день президентства Порошенко - 5 лет в фото
Сегодня последний день президентства Порошенко - 5 лет в фото
54
 Просмотров: 21566
Виталий Кличко лично проверил новый мост на прочность
Виталий Кличко лично проверил новый мост на прочность
8
 Просмотров: 7110
Смерч за считанные минуты уничтожил 100 га леса
Смерч за считанные минуты уничтожил 100 га леса
 Просмотров: 6669
Великобритания меняет правила въезда в страну
Великобритания меняет правила въезда в страну Просмотров: 6085
Политика
Нам грозит реальная политическая война между Зеленским и парламентом - эксперт
Нам грозит реальная политическая война между Зеленским и парламентом - эксперт Просмотров: 387
Посол США рассказала об успехах Украины
Посол США рассказала об успехах Украины
 2 Просмотров: 666
Реваншисты поднимают голову - Портнов уже завтра будет действовать против украинской власти
Реваншисты поднимают голову - Портнов уже завтра будет действовать против украинской власти 6 Просмотров: 2196
Сегодня последний день президентства Порошенко - 5 лет в фото
Сегодня последний день президентства Порошенко - 5 лет в фото
54
 Просмотров: 21494
Преимущества энергореформы почувствуют потребители - политолог Кушнир
Преимущества энергореформы почувствуют потребители - политолог Кушнир Просмотров: 189
Больше всего комментируют
11
"Украина в Европе - это смерть российского имперского проекта" - Порошенко дал совет Зеленскому
6
Зеленский пообещал создать "неудобства" Верховной Раде
6
Реваншисты поднимают голову - Портнов уже завтра будет действовать против украинской власти
4
Россияне пожаловались на украинский язык в ООН
3
Кому благоволят жители оккупированных территорий: результаты опроса
Голосов: 37651
Голосование Почему я не буду голосовать за Петра Порошенко на президентских выборах в 2019 году?
  • Он не оправдал моих ожиданий
  • Я за него и на предыдущих выборах не голосовал
  • Есть более достойные кандидаты
  • У него есть возможность убедить меня в обратном
  • Украине нужен президент нового качества
  • Буду голосовать за Порошенко
  • Еще не определился с кандидатом
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua